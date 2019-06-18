‘Tutuklama emri sonuçsuz kalacak’
KIBRIS Rum medyası, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizinde Türkiye’nin rehini haline geldiklerini belirterek, Kıbrıs açıklarında sondaja başlayan Fatih gemisi personeline çıkartılan tutuklama emirlerinde sonuçsuz kalacağını yazdı.
“Fatih gemisinde çalışan bir Norveçli, AB tutuklama emri çerçevesinde Fransa’da tutuklanırsa ne olur” sorusuna cevap arayan Rum medyası, “Fransız mahkemesi karar alamaz, Rum suları şaibeli sular haline gelir” yorumunu yaptı. “Fatih çıkmazıyla karşıya karşıyayız, Türkiye’nin rehini olduk” manşetiyle konuya geniş yer ayıran Politis gazetesi, Rum yönetiminin Fatih sondaj gemisi ve destek veren yabancı şirketlerin 25 personeli hakkında Avrupa tutuklama emri çıkartarak acele ettiğini belirtti.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK
Gazete, diplomat ve hukukçulara, “Fatih sondajını tamamladıktan sonra bir Norveçli çalışan Avrupa’ya giderken örneğin Fransa’da tutuklanırsa ne olur?” sorusunu sordu ve şu cevabı aldı: “Avrupa tutuklama emirleri AB ülkelerinin sistemlerine otomatik olarak girer. Bir yanda Kıbrıs’ın (Rum yönetimi), kendi münhasır ekonomik bölge yasasının çiğnendiği iddiası var. Ancak öte yanda, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilan ettiği gibi, Fatih’in sondaj yaptığı yerin Türk bölgesi olduğunu söyleyen Türk yasası var. Sözgelimi bir Norveç vatandaşı Fransa’da Kıbrıs tutuklama emrine dayanılarak tutuklanırsa Fransız mahkemesi ve ülkenin yetkili makamları bütün versiyonları incelemek zorunda. Neticede de Kıbrıs (Rum yönetimi) ile Türkiye arasında denizlerde münhasır ekonomik bölge sınırı anlaşması olmadığı sonucuna varacaktır.”
FATİH DENİZ TABANINA ULAŞTI
RUM yönetimi Antalya açıklarında, ya da bir başka anlatımla Kıbrıs’ın 60 kilometre batısında sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisinin 2 bin metre derinlikteki deniz tabanına ulaştığını belirtiyor. Türkiye’nin münhasır alanı içinde faaliyet gösteren Fatih’in kendi sularında sondaj yaptığını ileri süren Rum yönetimi, gemiyi adım adım takip ediyor. Yaklaşık bir aydır bölgede bulunan Fatih’e destek gemilerinin çamur ve beton taşıdığını bildiren Rum kaynaklar, sondaj çalışmalarında bu tür malzemeye, deniz tabanına ulaşılması halinde ihtiyaç duyulduğunu ve Türk matkabının 2 bin metrenin altına indiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle