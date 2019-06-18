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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA 
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Tutuklama emri sonuçsuz kalacak’

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
‘Tutuklama emri sonuçsuz kalacak’

KIBRIS Rum medyası, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizinde Türkiye’nin rehini haline geldiklerini belirterek, Kıbrıs açıklarında sondaja başlayan Fatih gemisi personeline çıkartılan tutuklama emirlerinde sonuçsuz kalacağını yazdı.

“Fatih gemisinde çalışan bir Norveçli, AB tutuklama emri çerçevesinde Fransa’da tutuklanırsa ne olur” sorusuna cevap arayan Rum medyası, “Fransız mahkemesi karar alamaz, Rum suları şaibeli sular haline gelir” yorumunu yaptı. “Fatih çıkmazıyla karşıya karşıyayız, Türkiye’nin rehini olduk” manşetiyle konuya geniş yer ayıran Politis gazetesi, Rum yönetiminin Fatih sondaj gemisi ve destek veren yabancı şirketlerin 25 personeli hakkında Avrupa tutuklama emri çıkartarak acele ettiğini belirtti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Gazete, diplomat ve hukukçulara, “Fatih sondajını tamamladıktan sonra bir Norveçli çalışan Avrupa’ya giderken örneğin Fransa’da tutuklanırsa ne olur?” sorusunu sordu ve şu cevabı aldı: “Avrupa tutuklama emirleri AB ülkelerinin sistemlerine otomatik olarak girer. Bir yanda Kıbrıs’ın (Rum yönetimi), kendi münhasır ekonomik bölge yasasının çiğnendiği iddiası var. Ancak öte yanda, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilan ettiği gibi, Fatih’in sondaj yaptığı yerin Türk bölgesi olduğunu söyleyen Türk yasası var. Sözgelimi bir Norveç vatandaşı Fransa’da Kıbrıs tutuklama emrine dayanılarak tutuklanırsa Fransız mahkemesi ve ülkenin yetkili makamları bütün versiyonları incelemek zorunda. Neticede de Kıbrıs (Rum yönetimi) ile Türkiye arasında denizlerde münhasır ekonomik bölge sınırı anlaşması olmadığı sonucuna varacaktır.”

FATİH DENİZ TABANINA ULAŞTI

RUM yönetimi Antalya açıklarında, ya da bir başka anlatımla Kıbrıs’ın 60 kilometre batısında sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisinin 2 bin metre derinlikteki deniz tabanına ulaştığını belirtiyor. Türkiye’nin münhasır alanı içinde faaliyet gösteren Fatih’in kendi sularında sondaj yaptığını ileri süren Rum yönetimi, gemiyi adım adım takip ediyor. Yaklaşık bir aydır bölgede bulunan Fatih’e destek gemilerinin çamur ve beton taşıdığını bildiren Rum kaynaklar, sondaj çalışmalarında bu tür malzemeye, deniz tabanına ulaşılması halinde ihtiyaç duyulduğunu ve Türk matkabının 2 bin metrenin altına indiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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