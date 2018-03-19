Türkiye'nin Danimarka elçiliğine saldırı!
Türkiye'nin Danimarka büyükelçilik binasına molotof kokteyliyle saldırı yapıldı.
Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçilik binasına en az iki saldırgan tarafından molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı.
Danimarka polisi bugün erken saatlerde bina boşken meydana gelen saldırıda binanın dışında ufak maddi zarar oluştuğunu belirtti.
Bir polis yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yürüttüğünü ancak henüz kimsenin tutuklanmadığını belirtti.
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