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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.11.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

"Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmaması çıkarımıza"

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"Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmaması çıkarımıza"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, NATO'da önemli bir partner olan Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmamasının Avrupalıların çıkarına olduğunu söyledi.

Maas, Delfi haber portalına yaptığı açıklamada, NATO'ya yönelik tartışmaları değerlendirdi.

NATO'nun tarihteki en başarılı savunma ittifakı olduğunu belirten Maas, “NATO Avrupa-Atlantik güvenliğini 70 yıldır sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Rusya'nın Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı olarak ilhak etmesinden sonra NATO hızla değişen uluslararası güvenlik ortamına adapte oldu. Son aylarda stres testi yaşadığımız ve güvenlik politikası konusundaki zorlukların bugün on yıl öncekinden farklı olduğu doğru ancak NATO’yu stratejik olarak geliştirmek için hepimize görev düşüyor.” ifadelerini kullandı.

Maas, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın sorulması üzerine de Suriye'nin kuzeyindeki durumun yoğun olarak uğraştıkları bir konu olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle şu anda NATO Dışişleri Bakanları ile görüşmemiz iyi. Şu anda Ankara ile farklılıklar mevcut ancak NATO'da da önemli bir partner olan Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmaması bizim çıkarımızadır.” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti” ifadesinin aksine NATO'yu güçlendirecek bir mekanizmanın yararlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Maas, NATO'yu ikame edecek bir yapı yerine NATO'yu daha da güçlendirecek ve Avrupai bir yapıya ihtiyaç bulunduğuna dikkati çekerek, “Tabii ki Avrupa kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almalı. O nedenle güvenlik politikasında iş birliğini güçlendirmek doğru bir karar ancak bu NATO'nun yerine geçecek bir yapı değil aksine NATO'yu tümüyle güçlendirecek bir yapı olmalı.” diye konuştu.

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