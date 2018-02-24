Türkiye uyardı SAIPEM gitti... Akdeniz’de doğalgaz krizi

KIBRIS açıklarındaki sıcak gelişme dün saat 10.00’da yaşandı. Türk savaş gemilerinin 2 hafta önce KKTC’nin Gazimağusa kenti açıklarında durdurduğu İtalyan enerji şirketi ENI’ye ait SAIPEM 12000 adlı sondaj gemisi, son bir deneme yaparak, Türk donanmasının ‘girmeyin’ uyarısı yaptığı bölgeye ilerledi. Rum ve Yunan medyasının haberlerine göre, bölgede 5 Türk savaş gemisi bulunuyordu. Savaş gemilerinden biri İtalyan gemisine telsizle, “Rotanızı hemen değiştirin aksi halde şiddetle karşılık veririz” uyarısında bulundu. Diğeri ise sondaj gemisinin üzerine doğru ilerlemeye başladı. İtalyan gemisi, hemen rotasını tam aksi yönde değiştirdi. Saatler öğlen 12.30’u gösterdiğinde de sondaj gemisi, Rumların Limasol limanı açıklarına çekildi.

‘ELİMİZDE GÖRÜNTÜLER VAR’

Rum yönetimi sözcü yardımcısı Victor Papadopulos, sıcak gelişmenin ardından, “Türk savaş gemileri 9 Şubat’ta da aynısını yapmıştı. Sondaj gemisi, doğalgaz arayacağı 3 numaralı parsele girmeye çalışırken yine engellendi ve Türkler çarpmakla tehdit etti. Gemi maalesef geri döndü, bölgeden ayrıldı” dedi. Türk donanmasının engelleme faaliyetlerinin görüntülerini ve telsiz ses konuşmalarını kaydettiklerini belirten Rum sözcü, “Türklerin tahriklerini tüm dünyaya göstermek için bu kayıtları kullanacağız” tehdidinde bulundu. Rum ve Yunan medyasının bir kısmı, “Türkler batırmakla tehdit etti” iddiasında bulundu.

ENI: BÖLGEDEN AYRILIYORUZ

İtalyan ENI’nin CEO’su Claudio Descalzi, Milano kentindeki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Sondaj gemimiz Fas’a gidecek. Diplomatik çözüm bulunduktan sonra döneriz” dedi. Descalzi, “Kıbrıs’taki faaliyetlerimizden vazgeçmiyoruz. Dönmek için AB, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ta taraflar arasındaki diplomasi sorununa çözüm bulunmasını bekleyeceğiz. ENI olarak bu tür problemlere yabancı değiliz. Örneğin Libya’da ya da başka ülkelerde de karmaşık durumlarla karşılaşıyoruz ancak bu bölgelerden çekilmiyoruz” diye konuştu.

KKTC: DOĞALGAZ KONUSU RUMLARIN SAMİMİYET TESTİ

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının bir yandan, “Kıbrıslı Türklerin adanın kaynaklarında hakkı vardır” derken, diğer yandan Türklerin iradesini yok sayan adımlar attığını söyledi. Özersay, Kıbrıs sorununun Rumların ada yönetimini Türklerle paylaşmaya hazır olmamasıyla çözülmediğine dikkat çekerek, “Doğalgaz konusu, Rumların zenginliği, refahı Kıbrıs Türkü ile paylaşmaya hazır olup olmadığını gösterme sınavıdır aslında” dedi.

AB İLE ZİRVEDE SORU İŞARETİ





TÜRK savaş gemilerinin günlerdir Kıbrıs açıklarında bekleyen İtalyan ENI şirketine ait Saipem 12000 adlı gemiyi sondaj yapma girişiminde bulunmaya kalktığı için bir kez daha engellemesi AB’deki havayı tamamen Türkiye aleyhine döndürdü. İngiltere hariç Birlik üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren gayriresmi AB Zirvesi sonrasında açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, martta AB ile Türkiye arasında zirve yapılması için şartların oluşup oluşmadığına bakılacağını söyledi.TÜRK savaş gemilerinin günlerdir Kıbrıs açıklarında bekleyen İtalyan ENI şirketine ait Saipem 12000 adlı gemiyi sondaj yapma girişiminde bulunmaya kalktığı için bir kez daha engellemesi AB’deki havayı tamamen Türkiye aleyhine döndürdü. İngiltere hariç Birlik üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren gayriresmi AB Zirvesi sonrasında açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, martta AB ile Türkiye arasında zirve yapılması için şartların oluşup oluşmadığına bakılacağını söyledi.

‘ŞARTLARA BAKACAĞIZ’

Yaşanan gerilim öncesine kadar AB kanadında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Varna’da yapılacak AB-Türkiye Zirvesi’ne yönelik herhangi bir sorgulama yoktu. Ancak GKRY, HÜRRİYET’in daha önce duyurduğu gibi, 26 Mart’ta yapılacak zirveyi hedef aldı. Yunanistan’ın da tam desteğini alan GKRY lideri Nikos Anastasiadis, temaslarında Varna’daki zirvenin yapılmasının Türkiye’nin bölgedeki tavrına son vermesi ile ilişkilendirilmesini istedi. Ortak cephe oluşturan Yunanistan ve GKRY’nin manevraları tuttu. Tusk toplantı sonrasında yaptığı açıklamada tüm AB liderleri adına GKRY ve Yunanistan ile dayanışma içinde olunduğunu belirterek, Anastasiadis ve Çipras’ın Türkiye’nin ihlalleri konusunda AB liderlerini bilgilendirdiklerini söyledi. Tusk, “Martta, Varna’da AB-Türkiye Zirvesi yapılması için şartların oluşup oluşmadığına bakacağız” ifadelerini kullandı. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)