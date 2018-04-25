Türkiye, Rusya ve İran’dan yeni zirve
Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran’ın dışişleri bakanlarının 28 Nisan’da bir araya gelmesinin planlandığı iddia edildi.
Rus Dışişleri’nden bir kaynak Interfax ajansına yaptığı açıklamada, “Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye konulu yeni görüşmesinin cumartesi Moskova’da gerçekleşmesi planlanıyor” dedi.
Dün Brüksel’deki Suriye toplantısına ev sahipliği yapan AB Dışişleri Temsilcisi Mogherini, Suriye’de ateşkes sağlanması ve Esad’ın müzakere masasına dönmesinin sağlanmasında Rusya, İran ve Türkiye’nin özel sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.
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