Türkiye-KKTC arasında ‘ehliyet’ anlaşması
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Bakan Soylu, “Bizim KKTC’de olan vatandaşlarımız, Türkiye’de bulunan KKTC vatandaşları, karşılıklı olarak bu mağduriyetin ortadan kalkmasından büyük bir mutluluk ve sevinç duyacaklar. Anlaşma ile her iki ülke vatandaşları ehliyet konusunda karşılıklı olarak yaşadıkları mağduriyet giderilecek. Her iki tarafta da ehliyet değişimi ve karşılıklı kullanma söz konusu olacak” dedi.
Açıklamaların ardından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya adına hazırlanmış KKTC sürücü belgesi verdi.
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