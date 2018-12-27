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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
27.12.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

“Türkiye ile Rusya arasında Moskova’da üst düzey bir toplantı gerçekleştirilecek”

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“Türkiye ile Rusya arasında Moskova’da üst düzey bir toplantı gerçekleştirilecek”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in dün Türkiye ile Rusya arasında üst düzey diplomatik görüşme yapılacağını duyurmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Rusya, iki ülke arasında Suriye meselesinin ele alınacağını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından 29 Aralık Cumartesi günü Türkiye ile Rusya arasında üst düzey diplomatik bir görüşme gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Çelik’in açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın ve Enformasyon Daire Başkanlığı tarafından, “Suriye’nin yakın gelecekteki durumun ele alınması için iki ülke arasında Moskova’da üst düzey temaslar gerçekleştirilecek” açıklaması yapıldı.

İki ülke arasında gerçekleştirilecek toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, salı günü ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesini görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etmeyi planladığını duyurmuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında da yakın bir tarihte görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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