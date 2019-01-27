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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'Türkiye hükümeti ile ilişkilerin artırılması İran'ın önceliklerinden biridir'
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Dünya
AA
27.01.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

'Türkiye hükümeti ile ilişkilerin artırılması İran'ın önceliklerinden biridir'

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'Türkiye hükümeti ile ilişkilerin artırılması İran'ın önceliklerinden biridir'

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Nehavendiyan, Türkiye ve halkıyla ilişkilerin artırılmasının Tahran'ın dış siyasetinin önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

İran hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk iş adamları heyetini kabul eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Nehavendiyan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede İslam dünyasının İran ile Türkiye'nin yakın ilişkisi sayesinde daha kudretli bir hale geleceğini ifade eden Nihavendiyan, Ankara ve Tahran'ın birlik içinde hareket etmesi durumunda "hiçbir devletin bu iki ülkeye yönelik ekonomik yaptırımda başarılı olamayacağını" belirtti.

Nihavendiyan "Türkiye hükümeti ve halkıyla ilişkilerin artırılması İran'ın dış siyasetinin önceliklerinden biridir. ABD yaptırımlarından kaynaklı baskılar kısa sürede sona erecektir ve dostlar zor günlerde belli olur." diye konuştu.

ABD'nin İran'na yönelik ambargolarına da değinen Nihavendiyan, "ABD tehditlerinin gürültüsü çok fazla ancak hedeflerine ulaşmada başarısızdır. Trump yönetimi içeride birçok sorunla karşı karşıya ve asla okyanusların ötesinden hedeflerini pratiğe geçiremeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK FİRMALARI VE TİCARET ODALARI İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA ÇOK İSTEKLİLER"

Hisarcıklıoğlu da Türkiye ile İran arasındaki tarihi ve derin ilişkilere vurgu yaparak, Ankara-Tahran arasındaki özellikle ekonomik alandaki ilişkilerin ticaret odalarının çabasıyla daha fazla gelişmesi gerektiğini ifade etti.

Hasan Ruhani'nin son Türkiye ziyaretiyle iki ülke arasındaki geniş ticari ilişkilerde yeni gelişmelerin meydana geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli olarak iş adamlarına, müteşebbislere ve özel sektöre İran ile ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi yönünde vurgu yaptığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili olarak da "Türkiye'den firmalar ve ticaret odaları İran ile iş birliği konusunda çok ilgili ve istekliler." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca ortak yatırım yollarının kolaylaştırılması, üretim altyapısı projelerinin geliştirilmesi ve ticaret ile transit alışverişinin artırılması gibi konular ele alındı.

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