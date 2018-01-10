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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
10.01.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Türkiye hangi bilgileri paylaşacak?

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Türkiye hangi bilgileri paylaşacak?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, OECD tarafından oluşturulan ve 116 ülkenin imzaladığı Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi kapsamında şu an için bilgi paylaşımı yapılan ülke bulunmadığını söyledi. Bakan Ağbal, “AB ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına başlamamız için gereken idari, teknik ve yasal yapı, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacak” dedi.

BAKAN Ağbal, 2010 yılında ABD’de, finansal hesapların otomatik değişimini öngören, FATCA Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle uluslararası alanda otomatik bilgi değişiminin sıkça tartışılmaya başlandığını hatırlattı. Ağbal, bu kapsamda, OECD’nin de çalışmalar yaptığını ve 2011 yılında oluşturduğu Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin otomatik bilgi değişimine de imkan sağladığını ifade etti. Daha sonrasında yine OECD tarafından, otomatik bilgi değişiminin standartlarının belirlendiğine işaret eden Ağbal, sözleşmeye taraf tüm ülkelerin buna uyması

 

gerektiğini söyledi.

116 ÜLKE İMZALADI
Bugün itibarıyla 116 ülkenin söz konusu sözleşmeyi imzaladığını belirten Ağbal, şöyle dedi:
“Türkiye de bu 116 ülkeden biri. Türkiye açısından otomatik bilgi değişimine ilişkin yasal süreç henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla bilgi paylaşımı henüz başlamamıştır yani sözleşme kapsamında şu an için bilgi paylaşımı yaptığımız bir ülke yok. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına başlamamız için gereken idari, teknik ve yasal yapı, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Hangi ülkelerle karşılıklı bilgi değişimi yapılacağı da ilerleyen süreçte Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek.”

ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEK
Otomatik bilgi değişiminin kapsamına ilişkin de bilgi veren Ağbal, bu sistemle kişilerin, mukimi olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, mukim olunan ülkeye her yıl, diğer ülke vergi idarelerince ve karşılıklı olmak şartıyla sadece vergisel amaçlarla kullanılmak üzere, otomatik olarak elektronik ortamda gönderileceğini ve yurt dışında yaşayan vatandaşların tüm yasal çıkarlarının güvence altında olduğunu bildirdi.

HANGİ BİLGİLER KAPSAMA GİRİYOR
Bakan Ağbal, bilgi değişiminde kriterin vatandaşlık değil, mukimlik olduğunun altını çizdi. Ağbal, hangi bilgilerin otomatik değişim kapsamına gireceğine ilişkin de şöyle konuştu:
“Mevduat, saklama hesapları gibi sadece finansal kuruluşlarda bulunan finansal hesap bilgileri bu kapsama girecek. Bu konuda çokça soru geldiği için söylüyorum; ev, arsa gibi gayrimenkul ve taksi, minibüs gibi finansal nitelikte olmayan menkul mal mahiyetindeki bilgilerin değişimi söz konusu değildir. Finansal bilgilerin nasıl paylaşılacağını da belirtmek gerekirse, hesap sahibinin adı soyadı, ikamet adresi, ikametgahının bulunduğu ülkedeki vergi kimlik numarası, hesabın yıl sonu bakiyesi ve yıl içinde faiz, temettü gibi elde ettiği gelirlerin tutarı değişime konu edilecek. Yıl içinde gerçekleşen hesap hareketleri ve vatandaşlık bilgisi gibi kişisel bilgiler paylaşılmayacak.”

PAYLAŞIM HANGİ DÖNEMLERİ KAPSAYACAK
Geçmişe yönelik bilgi paylaşımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin de Ağbal, “Bilgi paylaşımının başlayacağı yıl, sadece bir önceki yıla ilişkin bilgiler paylaşılacak. Ondan önceki dönemlere ilişkin bilgiler hiçbir şekilde paylaşılmayacak” dedi.
Ağbal, şunları kaydetti:
“Gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız müsterih olsun, halihazırda otomatik bilgi değişimi kapsamında paylaştığımız herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte sadece belirlenen alanlarda bilgi paylaşımı yapılacak. Söz konusu sistem, tüm dünyada vergi kayıplarını en aza indirmeye yönelik hazırlandı ve büyük bir konsensüsle ülkelerce kabul edildi. Sistem sağlıklı bir şekilde işlemeye başladığında, bundan tüm ülkeler aynı şekilde etkilenecek ve ülkelerin vergi kayıpları en aza inecek.”

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