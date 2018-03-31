Türkiye, Almanya’dan 115 iade talebinde bulundu
Alman Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazeteleri, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden beri Türkiye’nin Almanya’ya Türk vatandaşlarının iadesi için 115 başvuruda bulunduğunu bildirdi.
Alman Adalet Bakanlığı’na dayandırılan haberde, bu iade taleplerinden 54’ünde terör şüphesinin gerekçe gösterildiği belirtildi.
Gazetelerin haberinde, 2015’de Almanya’da talep edilen iade sayısının 66 olduğu ve 13’ünde terörizmin gerekçe gösterildiği kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle