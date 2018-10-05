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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.10.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Türk pizzacı, kasırga mağdurlarına dev pizzalarla yardım sağlayacak

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Türk pizzacı, kasırga mağdurlarına dev pizzalarla yardım sağlayacak

ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı dev pizzalardan kazandığı parayı, Florence Kasırgası'ndan etkilenen mağdurlara gönderecek.

New York'ta 7 şubesi bulunan "Champion Pizza" dükkanlarının sahibi olan, yoksullarla evsizlere yardımseverliği ve cömertliğiyle bilinen Hakkı Akdeniz, bu kez de geçtiğimiz ay ABD'nin Kuzey Carolina eyaletini vuran Florence Kasırgası'ndan etkilenenler için dev pizza projesi başlattı.

Yaptığı 5 katlı ve ortalama 25 kilogram ağırlığındaki pizzaların tanesini 2 bin dolara satan Akdeniz, bu pizzalardan elde ettiği geliri kasırga mağdurlarına gönderecek.

Akdeniz, AA muhabirine hem bu özel pizzanın yapılış aşamalarını gösterdi hem de projesinin detaylarını anlattı.

30 BİN DOLARLIK SATIŞ VAR

Normalde tek parça halinde sattığı pizzanın zamanla ilginin artması nedeniyle boyutunu büyüterek fiyatını da artırdığını anlatan Akdeniz, "Sonra Kuzey Carolina'da kasırga olunca ortağımla dedik ki, biz bu pizzada biraz daha kaliteli bir malzeme kullanıp fiyatını artıralım, insanlar da bağış yapmış olsun. Bunun iyi bir fikir olduğuna karar verip yola çıktık." dedi.

Kasırga mağdurlarına yardım için yaptıkları 5 katlı pizzanın beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü belirten Akdeniz, "Şu ana kadar bu pizzadan 15 tane satarak 30 bin dolar kazanç elde ettik. Bizim kullandığımız malzemenin yaklaşık 300 dolar tutarını çıkardıktan sonra kalan parayı Kuzey Carolina'daki kasırga mağdurlarına göndereceğiz." diye konuştu.

HEDEF 1000 PİZZA

Akdeniz, bu projeye başladıklarında hedeflerinin 5 pizza olduğunu ancak daha sonra bu sayının 10'a, 100'e yükseldiğini ve şu anda da bin pizza satmayı hedeflediklerini aktardı.

Endonezya'da son dönemde yaşanan deprem ve tsunami felaketine de değinen Akdeniz, "Gönül ister ki, Endonezya da dahil dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Bazı zamanlar insanlar 1 lokma ekmeği, 1 doları bile zor buluyor. Bizim karnımız tok ama milyonlarca insan bir lokma ekmeğe muhtaç. Endonezya için de bir projemiz neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Porto Riko'da geçen yıl yaşanan kasırganın mağdurları için de benzer bir yardım kampanyası yaptığını anımsatan Akdeniz, "neden başka ülkelere yardım etmiyorsun" şeklinde eleştirilere de maruz kaldığını söyledi.

Akdeniz, yaptıklarıyla olumlu tepkiler de aldığını dile getirerek, "Ben iyilik yapıp suya bırakıyorum. Bana geri gelip gelmeyeceğini düşünmüyorum. İnsanlar bana bakıp bir iyilik de onlar yapsa bana yeter. New York'ta yaşayan 3 milyon insan bir şekilde kasırga mağdurlarına yardım etse ortada bir sorun da kalmayacaktı. Herkesi mutlu edemezsiniz ama herkes küçük bir yardım edebilir." diye konuştu.

HAFTANIN 6 GÜNÜ EVSİZLERE PİZZA GÖNDERİYOR

ABD'yi 2012'de vuran Sandy Kasırgası sırasında New York esnafı, bir pizza dilimi veya sandviçi 20 dolara satarak haksız kazanç elde etmeye çalışırken, Hakkı Akdeniz, 3 dükkanını açarak New Yorklular'a günlerce ücretsiz pizza ve içecek dağıtmıştı.

Akdeniz, geçen yıl Porto Riko'yu vuran Maria Kasırgası'nın ardından ise New York'taki dükkanlarına su, pil, el feneri, çocuk bezi, vitamin ve kağıt havlu gibi ihtiyaç ürünleri getirenlere bedava pizza vermişti. Ardından Amerikalı ünlü müzik sanatçısı Jay-Z ile topladığı 2 tır dolusu ihtiyaç malzemesini Porto Riko'ya göndererek bu ülkede yardıma muhtaç insanlara destek sağlamıştı.

ABD yönetimi tarafından geçen yıl sınır dışı edilmeye çalışılan ve farklı ülkelerden gelen 100 Müslüman'a New York'ta iş olanakları sağlayan Akdeniz, ayrıca Manhattan'daki dükkanlarında artan pizzaları, haftanın 6 günü kendisinin de bir dönem kaldığı Bowery Mansion adlı evsizlerin bulunduğu barınağa pizza kutularının içine para da koyarak göndermeye devam ediyor.

Hakkı Akdeniz'e bu yıl ABD'de 4 başarı ödülü verildi.

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