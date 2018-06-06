Tur tamam sonuç yok!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
06.06.2018 - 19:58, Son Güncelleme:

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Avrupa turu kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, May’den de istediği yanıtı alamadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Avrupa turunun üçüncü ayağında İngiltere’de ülkenin Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. May, Netanyahu’ya Gazze’de Filistinlilerin öldürülmesinden dolayı duyduğu endişeye ifade ederek durumun gittikçe kötüleştiğini söyledi.

İngiltere’nin İsrail’in kendini savunma hakkını tanıdığını söyleyen May, Gazze’deki durumun hafifletilmesinin ve iki devletli çözüm için müzakerelerin yeniden başlatılmasının önemli olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, şiddetin en büyük sorumlusunun Hamas olduğunu öne sürdü. Hamas’ın asıl amacının İsrail’i yok etmek olduğunu söyleyen Netanyahu, gösterilerin barışçıl olmadığını iddia etti. Netanyahu, ölümleri azaltmak ve İsrail’i korumak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

NETANYAHU AVRUPA TURUNDAN ELİ BOŞ DÖNDÜ

İngiltere, Fransa ve Almanya’yı Kudüs ve İran’la imzalanan nükleer anlaşma konusunda Avrupa turuna çıkan Netanyahu, burada da umduğunu bulamadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’de nükleer anlaşma konusunda istediği desteği alamayan Netanyahu, Theresa May’in Gazze tepkisiyle 3. kez beklediğini alamadı.

İstediğini alamadı...
İstediğini alamadı...

 

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