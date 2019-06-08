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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TSK kulesi yakınına rejim bombası

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
TSK kulesi yakınına rejim bombası

Esad rejimi Ramazan Bayramı’na rağmen Suriye’nin İdlib bölgesindeki bombardımanını sürdürdü. Rejim, Hama’nın kuzeyinde TSK’nın 9 numaralı gözlem kulesinin olduğu Morik’i de vurdu. Kuleyi çevreleyen güvenlik duvarında küçük çaplı hasar oluştu.

SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyini Ramazan Bayramı boyunca aralıksız karadan ve havadan bombalayan rejim güçleri, önceki gece Hama’nın kuzey kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 9 numaralı gözlem kulesinin bulunduğu Morik’i de hedef aldı.

Rejimin yaptığı top atışlarından birkaçı TSK gözlem kulesinin yakınına düştü. Hürriyet’e bilgi veren yerel muhalif kaynaklar Esad rejiminin bilinçli olarak TSK gözlem noktasını hedef aldığını öne sürdüler. Türk güvenlik kaynakları ise gözlem kulesinin yakınına top mermileri düştüğünü doğrularken, kayıp meydana gelmediğini bildirdi. Aynı kaynaklar, “Bilinçli hedef alma” iddiasıyla ilgili ise değerlendirme yapmadılar. Gözlem kulesini çevreleyen güvenlik duvarlarında küçük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.

BOŞALTMAYI AMAÇLIYOR

Muhalif kaynaklar, rejimin TSK’nın İdlib’in güneyindeki gözlem kulelerini boşaltması amacıyla taciz atışları yaptığını savunarak, “TSK, bölgeden çekildiği zaman, sivil halka yönelik daha büyük katliam tehlikesi oluşacak. Türkiye ile temaslarımızda TSK’nın İdlib’de kurduğu gözlem noktalarında kalması gerektiğini özellikle vurguluyoruz” dediler. Suriye’de rejim güçleri daha önce de yine İdlib’in güneyinde bulunan 10 numaralı gözlem kulesi Zaviye yakınlarına nisan ve mayıs aylarında taciz ateşinde bulunmuş, gözlem kulesinin güvenlik duvarına isabet eden havan mermisi iki askerin hafif şekilde yaralanmasına neden olmuştu.

YOĞUN BOMBARDIMAN

Suriyeli muhalif kaynaklar, Rusya’ya ait savaş uçakları ile rejime bağlı tank ve topçu birliklerinin dün de Han Şeyhun, Maarat el Numan, Latamina ve Kefer Zayta bölgelerini yoğun şekilde vurduğunu duyururken, Hama’nın kuzeybatı kırsalında muhaliflerin de karşı saldırı başlattığı bilgisini paylaştı. İdlib vilayeti sınırları içinde güneybatıda Az Zakah bölgesinin daha güney ucunda muhaliflerin bazı kazanımlar elde ettiği de iddia edildi. 

PUTİN’DEN İRAN VE TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forum toplantısında yaptığı konuşmasında Suriye konusuna da değinerek, İran ve Türkiye ile birlikte bu ülkede önemli başarıların altına imza attıklarını söyledi.

Putin, “İran, Türkiye ve Rusya ile işbirliği sayesinde Suriye konusunda önemli ve pozitif adımlar atılması sağlandı. Bence İran, Türkiye ve Rusya’nın sergiledikleri tutum ve tavır, Suriye’de kan akıtılmasının önüne geçilmesini sağlamıştır. İran ayrıca Suriye etrafında nabzı düşürmek için Golan tepeleri yakınındaki kuvvetlerini çekerek tüm bölge komşuları arasında pozitif diyalog ortamı yaratılmasını da sağlamıştır” dedi. (Nerdun HACIOĞLU)

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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