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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.09.2019 - 22:34, Son Güncelleme:

Trump'tan yeşil ışık: 24 saatte çözebiliriz

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Trump'tan yeşil ışık: 24 saatte çözebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının dış politikayla ilgili sorularını yanıtladı.

İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını kaydeden Trump, İran'ın 2,5 yıl önceki ülke olmadığını ve ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini savundu.

Bu ayın sonunda New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili bir soruya Trump, "Bilmiyorum. Her şey mümkün. Kendi sorunlarını çözmek istiyorlar. Finansal olarak kötüye gidiyorlar. Biz bu sorunları 24 saatte çözebiliriz." diye yanıt verdi.

"MACRON ÜZERİNDEN KONUŞMUYORUZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arabuluculuk girişimine de değinen Trump, "Cumhurbaşkanı Macron'un dahlini takdir ediyorum ama Macron üzerinden konuşuyor değiliz, direk ilgili kişilerle konuşuyoruz. (İran ile) Anlaşmak için kimseye ihtiyacımız yok, doğrudan anlaşma yapabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini bildirmişti.

"HUAWEİ ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"

Öte yandan Trump, Çinli Huawei firmasıyla ilgili değerlendirmesinde, "Huawei, ordumuz ve istihbarat kurumlarımız için önemli bir endişe kaynağı. Bu yüzden Huawei ile iş yapmıyoruz. Bu bir ulusal güvenlik meselesi." ifadesini kullandı.

İngiltere'deki son gelişmelere de değinen Trump, Başbakan Boris Johnson'ın iyi bir arkadaşı olduğunu vurgulayarak, "Boris nasıl kazanacağını bilir. Onun için endişelenmenize gerek yok." yorumunu yaptı. 

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