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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’tan yeni hamle

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Trump’tan yeni hamle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşme nedeniyle hakkında azil soruşturması açılan ABD Başkanı Donald Trump, yarın ikinci bir görüşmenin dökümünü yayınlamayı planladıklarını bildirdi. Azil süreci ile ilgili kamuya açık oturumlar da bu hafta başlıyor.

Trump hakkında açılan azil soruşturmasında kamuya açık oturumların ilkinin bu hafta çarşamba başlaması beklenirken, ABD Başkanı’ndan yeni bir hamle geldi. Trump, Alabama eyaletine hareket etmeden önce Andrews Hava Üssü’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Diğer görüşmenin de dökümünü istiyorlar, ikinci görüşme. Onu da temin etmeye hazırım, pazartesi tatil olduğu için dökümü size büyük ihtimal salı günü vereceğiz” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile aslında biri nisan diğeri temmuzda iki telefon görüşmesi yaptığı bilgisini veren Trump, “İkinci dökümü okuyup yanlış bir şey olup olmadığını siz söyleyin bana” diye konuştu.

NİSANDAKİ GÖRÜŞME

Beyaz Saray, temmuzdaki görüşmenin dökümünü yayımlamıştı, salı günü yayımlanması beklenen dökümler ise nisandaki telefon görüşmesine ait. Öte yandan Cumhuriyetçiler, eski başkan yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ve Ukrayna görüşmesini şikâyet eden kimliği açıklanmayan muhbirin de tanık olarak dinlenmesini istiyor.

SCHIFF’E ÇAĞRI YAPTILAR

İstihbarat Komitesinin kıdemli üyelerinden Cumhuriyetçi Devin Nunes, yaptığı açıklamada, Demokrat Partili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff’den azil soruşturmasının ‘adil’ olması için listedeki tüm tanıkları çağırmasını beklediklerini, aksinin ise adil yargılamayı engelleyeceğini ifade etti. Ancak, Schiff’in Cumhuriyetçilerin tanık listesindeki isimlerin hepsini olmasa da bir kısmını reddetmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA VE CUMA

Müfettişler bu hafta yapılacak kamuya açık oturumlar için hazırlık yapıyor. Adam Schiff üç ABD Dışişleri Bakanlığı personelinin bu çarşamba ve cuma ifade vereceğini söyledi. Bu kişiler ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bill Taylor, diplomat George Kent ve ABD’nin eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch. Yovanovitch geçen mayısta Trump’ın talimatı üzerine görevden alınmış, yerine Taylor atanmıştı. Taylor ve Yovanovitch, Trump yönetiminin Ukrayna politikasına dair endişelerini dile getirmişti. Zelenski-Trump görüşmesinin içeriğini basına sızdıran muhbirin kimliği gizli tutuluyor.

WSJ’DEN ZELENSKİ’NİN SELEFİNE SORUŞTURMA BASKISI İDDİASI

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ABD Başkanı Donald Trump’ın özel avukatı Rudolph Giuliani’nin Lev Parnas ve Igor Fruman adlı iki iş ortağının Şubat 2019’da dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile temas kurarak Washington’a resmi ziyaret karşılığında Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın iş ilişkileri ile ilgili soruşturma başlatmasını talep ettiğini yazdı. WSJ, iddiaları özel haber olarak yayımladı. Gazete, toplantının daha önce rapor edilmediğini ancak olayın, şubat gibi erken bir tarihte Başkan’ın özel avukatının iş ortaklarının dönemin Ukrayna Devlet Başkanı’na soruşturma ile ilgili baskı yaptığını gösterdiğini yazdı. Bu görüşmeler neticesinde Poroşenko’nun Beyaz Saray’a ziyareti söz konusu olmadı. Fruman ve Parnas geçen ay usulsüz kampanya finansmanı suçlamalarından gözaltına alındı. İkisi de suçlamaları reddetti.

Trump’tan yeni hamle

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile geçen temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenski’ye rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar da bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Geçen hafta Trump’a yönelik devam eden azil soruşturması kapsamında Kongre’de kapalı oturumlarda konuşan ABD’nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve ABD’nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland’ın ifade metinleri yayımlanmıştı.

Buna göre, Sondland’ın Temsilciler Meclisi’nde 17 Ekim’de verdiği ifadeyi değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Sondland yeni ifadesinde, Ukrayna’ya Biden ailesini araştırması için bir baskının söz konusu olduğunu ifade etmişti.

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