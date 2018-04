Trump'tan yeni açıklama! 'Görev tamam'

ABD Başkanı Donald Trump, dün sabaha karşı başlayan operasyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı.Trump twitter'dan "Geçen gece mükemmel bir saldırı gerçekleştirdik. Fransa ve İngiltere'ye bilgelikleri ve üstün ordularının gücü nedeniyle teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı" dedi.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!