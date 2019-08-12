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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’tan komplo teorilerine destek

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Trump’tan komplo teorilerine destek

ABD’de cinsel taciz suçundan sabıkalı ve seks amaçlı insan kaçaklığıyla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’in ölümü ortalığı karıştırdı. Trump’ın sosyal medyadaki paylaşımı, Epstein’in ölümü ve aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton’un da bulunduğu isimlerle ilişkisine yönelik komplo teorilerinin güçlenmesine neden oldu.

ABD’de milyarder Jeffrey Epstein’in ölümü ülke gündemine bomba gibi düştü. New York’ta bir hapishanede kalan Epstein’in ‘bütün sırlarıyla’ hücresinde kendisini asarak ölmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. ABD kamuoyunda bilinen önemli isimlerle seks amaçlı insan kaçakçılığı temelinde ilişki kurduğu iddia edilen Epstein’in ölümü ‘ihmal ya da cinayet’ iddialarını gündeme getirdi. Trump’ın Twitter hesabındaki paylaşımlar ise Epstein’in ölümüne ilişkin komplo teorilerini destekledi.

CLINTON RETWEET’İ

Trump, Twitter’dan Epstein’in ölümünün intihar olmadığını ve Epstein’in işlediği cinsel suçlar bağlamında eski ABD Başkanı Bill Clinton ile ilişkisi olduğunu iddia eden iki tweet’i ‘retweet’ etti. Trump’ın paylaştığı tweet’lerden birinde “Jeffrey Epstein Bill Clinton hakkında bilgi sahibiydi ancak şimdi öldü” ifadesi yer alıyor. Trump’ın paylaştığı tweet’te Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton’un gülerken görüldüğü bir kare Epstein’in ölümünde Clinton’ların payı olduğuna yönelik komplo teorisine destek olarak yorumlandı. 63 milyon takipçili Trump’ın Twitter hesabından paylaştığı diğer tweet’te ise “SON DAKİKA: Dün ortaya çıkarılan belgeler, Bill Clinton’un da aralarında bulunduğu üst düzey Demokratların Jeffret Epstein’ın ‘pedofili adasına’ özel ziyaret düzenlediğini gösteriyor” ifadesi bulunuyor.

İKİ SORUŞTURMA

ABD’de FBI ve Adalet Bakanlığı şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlattı. ABD Savunma Bakanı William Barr, “Epstein’in ölümü cevaplanmak zorunda olan soruları beraberinde getiriyor” dedi. ABD Senatosu Adalet Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Ben Sasse, “Adalet Bakanlığı’nda gardiyanından merkez çalışanına kadar herkes bu adamın intihar riski bulunuğunu biliyordu. Herkes, onun karanlık sırlarının onunla ölmesine izin verilmemesi gerektiğini biliyordu” açıklamasıyla söz konusu intihar konusundaki ihmal şüphelerini dile getirdi. 15 yaşındayken Epstein’in kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Jennifer Araoz, “Epstein gitti ancak adalet yerini bulmak zorunda. Yetkililerin ona yardım eden kişileri soruşturmasını umut ediyorum” açıklamasında bulundu.

İHMAL İDDİASI

İngiliz Daily Mail gazetesi, Epstein’in bulunduğu hapishanedeki görevlilerin, Epstein’i her yarım saatte bir kontrol etmeleri gerekirken bunu yapmadıklarını yazdı. Gazeteye konuşan bir kaynağın aktardığına göre, ‘intihar gözetimi’ altındaki kişilere her 15 dakikada bir, diğer mahkûmlara yönelik ise her yarım saatte bir gözetim yapılmasına rağmen, Epstein’in kendisini astığı gece gözetimler aksadı. New York Times’ın haberine göre Epstein geçen ay yaşanan olayın ardından 23 Temmuz’da intihar gözetimine alındı ve psikolojik durumu günlük olarak kontrol ediliyordu. Ancak Epstein 29 Temmuz’da gözetimden çıkarıldı ve Manhattan’daki hapishanenin özel güvenlikli başka bir bölümüne alındı.

EPSTEİN KİMDİR?

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein; ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerle yakın arkadaşlığıyla biliniyor.

2008 yılında reşit olmayan kızlarla fuhuşla suçlanan Epstein, mahkemeyle anlaşarak 13 ay gibi kısa süreli bir hapis cezasının ardından serbest kalmıştı. Geçen ay yeniden tutuklanan Epstein’in, kefaletle serbest kalma talebi mahkeme tarafından reddedilmiş, bir hafta sonra Manhattan Metropolitan hapishanesindeki hücresinde baygın halde bulunmuştu. Epstein 2002-05 yılları arasında Manhattan, Palm Beach ve Florida’daki evlerinde yaşlarının küçük olduğunu bildiği halde
kızlara cinsel istismar ve seks amaçlı insan kaçakçılığıyla suçlanıyordu.

MAĞDURLAR ÖFKELİ

Geçmişte çocuk yaşta Epstein’in tacizine uğradığını iddia eden Annie Farmer (solda) ve Cortney Wild, geçen pazartesi günü Manhattan’daki davada böyle görüntülenmişti. Epstein’e dava açan isimler, intihar denetimi altında tutulması gereken Epstein’in ölümü nedeniyle ‘öfkeli’.

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