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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.08.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Trump'tan Hong Kong konusunda sükunet çağrısı

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Trump'tan Hong Kong konusunda sükunet çağrısı

ABD Başkanı Trump, "İstihbaratımız bizi, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirdi. Herkes sakin ve güvende olmalı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından, Hong Kong'da devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hong Kong'daki protestolar için bazı kesimlerin kendisi ile ABD'yi suçladığını, ancak bunun nedenini anlayamadığını belirten Donald Trump, "İstihbaratımız bizi, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirdi. Herkes sakin ve güvende olmalı." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Çin ordusuna ait bazı kamyonların Hong Kong sınırına sevk edildiğini gösteren bir videoyu da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÇİN ORDUSUNDAN HONG KONG SINIRINA YIĞINAK

Diğer yandan, Çin ordusundan çok sayıda zırhlı araç ve üstü kapalı kamyonların dün Hong Kong'un sınırında bulunan Şıncın kentine gelişine ilişkin görüntüler, Çin'in sosyal paylaşım medyası Veybo'ya düşmüştü.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin Baş Editörü Hu Şicin, Twitter'dan, askeri araçların Şıncın'a gönderilmesinin protestoculara "uyarı" olduğunu öne sürmüştü.

Şıncın'da geçen hafta 12 bin polisle "isyanla mücadele" senaryolarına yönelik tatbikatların ardından söz konusu takviye dikkati çekti.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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