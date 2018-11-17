Trump'tan Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili açıklama
ABD Başkanı Donald Trump 'Gülen'in iade edilmesi gündemimizde yok' dedi.
Geçtiğimiz günlerde Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın federal kurumlardan Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini iddia etmişti.
Ancak , ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor'' denilmişti.
KAŞIKÇI CİNAYETİ
Kaşıkçı cinayetine de değinen ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile bir görüşme yapacağını söyledi.
Washington Post, CIA'in cinayetin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği yönünde bir rapor hazırladığını öne sürmüştü.
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