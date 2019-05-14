Trump’tan Çin’le anlaşma açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le zamanı geldiğinde bir ticaret anlaşması yapılacağını söyledi.
Donald Trump, resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak Çin ile ticaret konusunda açıklamada bulundu.
Trump yaptığı açıklamada:
Zamanı geldiğinde Çin ile bir anlaşma yapacağız. Kendisine daha önce defalarca kez söylediğim gibi Başkan Xi ile olan arkadaşlığım ve ona duyduğum saygının limiti yok fakat yapılacak anlaşmanın ABD için kusursuz olması gerekiyor çünkü diğer türlü bu anlaşmanın bir anlamı yok. WTO’nun (Dünya Ticaret Örgütü) tek taraflı ve saçma kurulumundan bu yana ABD’nin ticarette Çin’e olan kaybını telafi etmemize izin verilmeli. Bütün bunlar, herkesin düşündüğünden daha hızlı olacak!
Daha önce yaptığı açıklamada Trump, ABD-Çin ticari görüşmelerinin başarılı olmasını beklediğini söylemişti. Ayrıca Trump’ın Haziranda Japonya’da düzenlenecek olan G20 Zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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