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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
01.08.2018 - 00:43, Son Güncelleme:

Trump’ın teklifi İran’da kafa karıştırdı

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Trump’ın teklifi İran’da kafa karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘İsterlerse İran ile önkoşulsuz görüşürüm’ açıklaması Tahran’da epey ses getirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini ‘gayrimeşru’ olarak nitelerken danışmanı Hamid Ebuturabi, Trump’a görüşmek için üç şart öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, önceki gün sürpriz bir şekilde herhangi bir ön koşul olmadan İran ile görüşebileceğini açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, teklifin ardından yaptığı ilk konuşmada Trump’ın açıklamasına değinmezken, ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmayı kurtarmak için diğer ülkelerin müdahil olmasını talep etti. Ruhani, ABD’nin İran’ın uluslararası petrol ihracatına yönelik bu yılın sonundaki ambargo tehdidine karşılık, İran’ın bölgedeki petrol ticaretine zarar vereceği yönündeki tehdidini yineledi.

3 ŞART SIRALADI
ABD’nin son dönemde uyguladığı yaptırımların ekonomik ağırlığının giderek hissedildiği İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanı Hamid Ebuturabi, Trump’ın teklifinden saatler sonra yaptığı açıklamada “İran milletine saygı, düşmanlıkların azaltılması ve ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi görüşme zeminini oluşturacaktır” ifadeleriyle İran’ın üç şartını sıraladı. Ancak Tahran’dan gelen tepkiler çelişkiliydi. Ülkenin önemli kurumlarından Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyelerinden Ali Ekber Nateg Nuri, Trump’ın teklifinin kategorik olarak reddedilemeyeceğini söyledi. Nuri, teklifin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nde tartışılması gerektiğini belirterek, “Bu jesti düşünmeliyiz fakat temkinli olup heyecan duymamalıyız” dedi. İçişleri Bakanı Abdulreza Rahmani Fazli ise, Trump’ın güvenilir olmadığını, bu yüzden kendisiyle müzakere edilemeyeceğini öne sürdü. Dışişleri Sözcüsü Behram Kasimi de Trump’ın sözleriyle eylemlerinin çeliştiğini vurguladı. Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, “Sayın Trump! İran, Kuzey Kore değil ki görüşme teklifinizi kabul etsin” dedi. Caferi, Trump’ı “amatör” bir politikacı olarak nitelendirerek, İranlı yetkililerin asla Trump ve bir başka Amerikan başkanıyla görüşmeyeceğini belirtti.

‘KIRMIZI HAT ÖNERİSİ’
Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Trump’ın Tahran’la müzakere çağrısına olumlu baktıklarını belirterek, iki ülke arasında “kırmızı hat” kurulmasını önerdi.

BİLGİ NOTU: ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, 2015’te Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran’a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

İRAN RİYALİ DİBE VURDU
ABD’nin İran’a yönelik 4 Kasım’da başlatmayı planladığı petrol ihracı ambargosu ve sert açıklamalar nedeniyle İran Riyali tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Uluslararası kriz ülkenin para birimi Riyal’de satışların yoğunlaşmasına neden oluyor. Kısa süre önce Dolar/Riyal kuru 122.00 seviyesini aşarken, sanal para satışlarında patlama yaşandığı belirtiliyor. İran’da 200 milletvekili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye açık mektup yazarak, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu bakanların değiştirilmesini talep etti.

RUS YETKİLİ: İRAN ZORLANAMAZ
Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, Moskova yönetiminin İran’ı, güçlerini Suriye’den çekmeye zorlayamayacağını söyledi. İsrail’in Kanal 10 televizyonuna konuşan Viktorov, “Moskova yönetimi, İran’ı güçlerini Suriye’den çekme konusunda ikna etmeye çalışır ancak bunu ona dayatamaz” dedi. İsrail, İran’ın Suriye sınırındaki askeri mevcudiyetini sona erdirmesi konusunda Rusya’nın aracılığını talep ediyor.

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