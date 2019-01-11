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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraflar: Reuters
11.01.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Trump’ın duvar ısrarı ve dikkat çeken Davos kararı

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Trump’ın duvar ısrarı ve dikkat çeken Davos kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre onayı olmaksızın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gerekirse ulusal çapta acil durum ilan edebileceğini söyledi. Bu tehdidini yineleyen Trump, İsviçre'nin Davos kentinde 22-25 Ocak tarihleri arasında yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na da katılmayacağını açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Texas eyaletine giden Trump, mevcut koşullarda ulusal çapta acil durum ilan etme hakkı olduğunu söyledi.

Trump, Kongre'nin duvarın finansmanına onay vermemesi halinde bunu kesinlikle yapacağını vurguladı.

ABD'yi kaçak göçmenlerden ve suç oranının artmasından korumanın tek yolunun söz konusu duvarın inşası olduğunu savunan Trump, Demokratları "açık sınır politikası" izlemekle suçladı.

"Duvar, insan kaçakçılarını caydıracak ve hayatlar kurtaracaktır" diyen Trump, ABD'de hükümetin "kapanmasından" da Demokratların sorumlu olduğunu söyledi.

Trump’ın duvar ısrarı ve dikkat çeken Davos kararı

Trump daha önce seçim kampanyasında vadettiğinin aksine Meksika'nın duvarın parasını "dolaylı" şekilde ödeyeceğini belirtti, "Meksika'nın bunun için bir çek yazacağını asla demek istemediğim çok açık" dedi.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise hükümetin "kapalı" olmasının ABD ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Başkent Washington'da Perşembe günü yüzlerce federal hükümet çalışanı ve destekçileri Beyaz Saray'ın önünde protesto eylemi yapmıştı.

ABD'DE HÜKÜMET 20 GÜNDÜR 'KAPALI'

Meksika sınırına duvar örülmesi, Donald Trump'ın 2016'daki seçim vaatlerinden biriydi.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerle Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın sınıra duvar örülmesi için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermeyi reddediyor.

Salı gecesi ulusa seslenen Trump, "Sınırdaki insani kriz büyüyor, güvenlik krizi de derinleşiyor" ancak acil durum ilan etmemişti.

İki taraf arasındaki görüşmeler tıkanmış, 22 Aralık'ta hükümetin "kapanması" nedeniyle 9 federal kurumda çalışan 800 bin kişi ya zorunlu izne çıkarılmış ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalmıştı.

Gelinen noktadan Demokratları sorumlu tutan Trump geçen hafta, hükümetin aylar hatta yıllarca "kapalı kalabileceğini", buna hazırlıklı olduğunu söylemişti.

ABD'de yapılan son kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin krizden Trump'ı sorumlu tuttuğunu ancak Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 77'sinin Meksika duvarının finansmanı konusunda Trump'ı desteklediğini gösteriyor.

 

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