Amerikan NBC’nin Tahran Büro Şefi Ali Arouzi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ABD’nin öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani’nin Meşhed’de yapılan cenaze töreninde bir organizatörün Trump’ın başına 80 milyon dolar ödül konması için her bir İranlıdan 1 dolar bağışlamasını istediğini yazdı. ‘En24news’ isimli internet sitesi ise devlet televizyonunda cenaze töreni sırasında bir din adamının ödülü gündeme getirdiğini belirtti. Din adamı “İran’da 80 milyon kişi yaşıyor. Herkes bir dolar verse, Trump’ın başını getirene 80 milyon dolar ödül verilebilir” dedi. Haber özellikle Trump destekçileri arasında çok tartışıldı.