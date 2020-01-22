Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’ya göre parlamentoda diğer milletvekillerine hitap eden Hamzeh, “Kirman vilayeti adına, Trump’ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz” dedi. Kirman, 3 Ocak’ta ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin memleketi. Süleymani, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Kirman’da toprağa verilmişti. Daha önce Trump’ın başına 80 milyon dolar ödül konmasının istendiğine dair haberler çıkmıştı.