Trump, Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a gözdağı verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Rus S-400 füze savunma sistemi satın alan Hindistan'ı hedef alan bir açıklama yaptı ve Hindistan'ın çok yakında Washington'ın tavrını öğreneceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan ziyaretinde Hindistan ve Rusya arasında S-400 füze savunma sistemi anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşmaya imza atan Hindistan, ABD yaptırımlarının yeni hedefi haline geldi.
ABD'nin Hindistan'a karşı tavrının ne olacağı sorulan Donald Trump, "Hindistan görecek. Siz de sandığınızdan daha erken göreceksiniz" cevabıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bipin Rawat, New Indian Express'e verdiği demecinde, Hindistan hükümetinin S-400 anlaşması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulayabileceğinin farkında olduğunu ancak Yeni Delhi'nin bağımsız bir politika izlediğini ifade etmişti.
Geçtiğimiz hafta Rusya ile Hindistan Yeni Delhi'ye S-400 sistemlerinin tedariki için sözleşme imzaladı. 5.4 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle