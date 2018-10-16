Trump, Putin’i suçladı Kremlin alttan aldı
ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonunun ‘60 Dakika’ programında yayınlanan röportajında sunucunun “Putin’in suikastlarda, zehirlemelerde yer aldığına katılıyor musunuz” sorusuna “Muhtemelen katıldı, evet” yanıtını verdi.
Trump, söyleşide niye kamuoyu önünde Rusya lideri Putin’e yönelik sert sözler sarfetmediğine dair soruya baş başa görüşmelerde Putin’e sert sözler söylediği cevabını verdi. Başka bir soru üzerine ise Trump, “İddialara göre muhtemelen Putin’in suikast ve zehirlemelerde yer aldığını” söyledi ve “Ama bizim ülkemizde değil” diye devam etti.
Uluslararası medyada dikkat çeken bu açıklama üzerine Putin’in sözcüsü Dimitry Peskov’dan değerlendirme geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, “ABD Başkanı, doğrudan bir suçlamada bulunmadı” dedi. Peskov, her halükârda Putin’i suçlayacak bir durumun da söz konusu olmadığını söyledi. Röportajda Trump’ın kısa ve kesik cümlelerine işaret eden Peskov, “Trump’ın Putin’in suikastlarda yer aldığını doğruladığı gibi bir sonuca varmadığını” belirtti. Öte yandan Peskov, temmuz ayında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de iki liderin yaptığı zirvenin Trump’ın söylediği gibi çok sert geçtiğini doğrulayabileceğini de sözlerine ekledi.
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