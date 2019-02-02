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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump: Kararımın arkasındayım

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Trump: Kararımın arkasındayım

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Senatosu’nun engelleme girişimlerine karşın New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta Suriye ve Afganistan’dan çekilme kararını savundu. Sonrasında paylaştığı tweet’lerde de “Eve dönmeye başlamanın vakti geldi” ifadesini kullandı.

SIK sık sertçe eleştirdiği, ABD’de yayımlanan New York Times gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu’nun Suriye ve Afganistan’dan hızlı çekilmeye karşı oylama yaptığı gün çekilme kararının arkasında durduğunu açıkladı. Trump, “Ben, bu sonu olmayan savaşlardan çekileceğimizi söyleyerek seçimi kazandım” ifadesini kullandı.

Trump, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Suriye ve Afganistan’da tamamen bir enkaz devraldım, limitsiz bir harcama ve ölümün olduğu Sona Ermeyen Savaşlar. Seçim yarışı esnasında çok güçlü bir şekilde bu savaşların bitmesi gerektiğini söyledim. Afganistan’da bir yılda 50 milyar dolar harcıyoruz ve 18 yıl sonra onlara o kadar zarar verdik ki şimdi barışı konuşuyoruz. Suriye ben geldiğimde DEAŞ ile kaynıyordu. Kısa süre içinde Hilafetin yüzde 100’ünü yıkmış olacağız ancak onları çok yakından izliyor olacağız. Artık yıllar sonra paramızı akıllıca harcayarak eve dönmeye başlamanın vakti geldi” ifadesini kullandı.

ABD Senatosu, önceki gün Trump’ın Suriye ve Afganistan’dan hızla asker çekme kararını engellemek için harekete geçmişti. Senato’nun en etkili ismi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Ortadoğu güvenliğine ilişkin bir yasa tasarısının içine ABD askerlerinin Suriye ve Afganistan’da kalmaya devam etmesini talep eden bir düzenleme eklemiş ve tasarı oylamaya sunulmuştu. Cumhuriyetçi Parti ile nadir bir şekilde işbirliği yapan Demokrat Parti’nin katılımıyla tasarı ezici bir şekilde kabul edilmişti. Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump’a mektup yazarak “ABD birliklerinin Afganistan’dan tamamen çekilmemesi” çağrısı yaptı.

‘KENDİ BAŞIMA ÇÖZERİM’

Trump, son haftalarda ABD gündeminin bir numaralı maddesi olan ‘duvar krizi’ konusunda yumuşama göstermedi. NYT’a konuşan Trump, Kongre ile duvar konusunda yürütülen pazarlıkların vakit kaybı olduğunu söylerken, hükümetin iki hafta sonra yeniden kapanmasıyla büyük ihtimalle ‘kendi başına hareket edeceğini’ söyledi. Trump’ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için güney sınırında olağanüstü hal ilan etmesi seçenekler arasında yer alıyor. ABD’de 22 Aralık’tan beri kapalı olan hükümet 35 gün sonra geçen hafta Trump’ın imzasıyla üç haftalığına geçici olarak açılmıştı. Duvar konusunda yaşanan anlaşmazlığın baş aktörlerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün gazetecilere verdiği demeçte, “Görüşmelerimizde duvar parası yok. Hükümetin müzakereleri 10 Şubat’a kadar bitirmesi gerekiyor. Ülkeye daha fazla girişleri teknoloji ile önlemek konusunda önerileri olursa, bu tür detayları da müzakere edebiliriz” dedi.

SINIRA EK ASKER GİDİYOR

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırında 3 bin 500 asker daha konuşlandıracağı bildirildi. Amerikan CNN televizyonunun savunma yetkililerine dayandırdığı haberde, bölgede konuşlu 2 bin 300 askere ek olarak 3 bin 500 askerin daha sevk edileceği belirtildi. Ek sevkiyatla sınırdaki asker sayısı 5 bin 800’e ulaşacak. ABD Başkanı Donald Trump ise “Ülkemizi büyük kervanlarla yasa dışı işgal girişimlerini durdurmak için güney sınırına daha fazla asker sevk ediliyor” açıklamasında bulundu.

‘NEDEN VENEZUELA’ SORUSUNA CEVAP

New York Times’ın röportajında ABD Başkanı Donald Trump’a, “Maduro’yu koltuğundan indirmek için askeri müdahale ihtimalini de masada bırakarak çok net bir tutum alıyorsunuz. Peki bu Suudi Arabistan gibi diğer otokratik ülkeler için neden geçerli değil” sorusu yöneltildi. Trump, “Sadece şunu söylüyorum. Venezuela’da çok berbat şeyler oluyor. Şu anda Suudi Arabistan’da çok fazla gelişme yaşandı” yanıtını verirken, İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ‘berbat bir suç’ olduğunu yineledi.

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