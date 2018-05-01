Trump ile diktikleri fidan kaldırıldı
FRANSA Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta dostluk nişanesi olarak Beyaz Saray’ın bahçesine diktikleri meşe fidanı kaldırıldı.
Fidan, 1. Dünya Savaşı’nda Alman askerlerinin saldırısı sonucu 2 bin Amerikalı askerin öldüğü muharebenin yapıldığı Belleau Wood’dan getirilmişti.
Fidanın, ABD’ye yurtdışından getirilen bitki ve hayvanlar gibi karantinaya alındığı, belirli süreyi doldurduktan sonra Beyaz Saray’a geri döneceği bildirildi.
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