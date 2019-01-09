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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
09.01.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Trump hükümetin kapanmasından Demokratlar'ı sorumlu tuttu

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Trump hükümetin kapanmasından Demokratlar'ı sorumlu tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin güney sınırında insani bir kriz yaşandığını belirterek, Demokratları bunun çözümüne engel olmakla suçladı.

Trump, iki haftadır ABD federal hükümetinin kapanmasına neden olan Meksika duvarı için ulusa sesleniş konuşmasında kameraların karşısına geçti.
ABD'nin güney sınırında insani bir kriz yaşandığını söyleyen Trump, "Orada insanların acı çektiği bir döngü var. Bunu durdurmaya kararlıyım. Meksika üzerinden ABD'ye doğru çıktıkları yolda üç kadından biri tecavüze uğruyor. Bizim bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklardır. Bu güney sınırımızda söz konusu olan yasa dışı göçmenliğin trajik bir gerçeğidir." diye konuştu.

Demokratların duvar için geçici bütçede fon ayrılmasına karşı çıktığını hatırlatan Trump, bütçe krizinden dolayı hükümetin iki haftadır kapalı kalması konusunda Demokratlara yüklendi.

Trump, "Hükümet tek ama tek bir sebepten dolayı kapalı: Demokratlar sınır güvenliği için fon ayırmıyor. Bu durum 45 dakikalık bir toplantıda çözülebilir. Yarın bunu çözmek için Kongrenin önde gelen isimlerini Beyaz Saray'a davet ettim." ifadelerini kullandı.

ABD lideri, duvarın bedelinin Meksika ile yapılan yeni ticaret anlaşması üzerinden tahsil edileceği iddiasını da konuşmasında yineledi.

DEMOKRATLARDAN TEPKİ

Ulusa seslenişten sonra kameraların karşısına geçen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.
Trump'ın milyonlarca Amerikalının mağduriyetini kullandığını ifade eden Pelosi, "Hiçbir başkan masaya yumruk vurup ya kendi yolundan gidileceğini ya da hükümeti kapatacağını talep etmemeli. Başkan Trump, Amerikan halkını rehin tutmayı bırakmalı, kriz üretmeyi bırakmalı ve hükümeti açmalıdır." dedi.

Schumer ise sınır güvenliği ile hükümetin kapanmasına yol açan bütçe krizinin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirtti.

New York Senatörü, "Sınır güvenliğine ilişkin tartışmanın devam etmesine müsaade eden ve hükümetin açılmasını sağlayan iki parti, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin desteklediği bir yasa tasarısı var. Siyasi farklılıklar üzerinden milyonlarca Amerikalıyı mağdur etmek için bir mazeret yok." değerlendirmesini yaptı.

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