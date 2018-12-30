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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.12.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

Trump göçmen çocuklarının ölümünden Demokratlar'ı sorumlu tuttu

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Trump göçmen çocuklarının ölümünden Demokratlar'ı sorumlu tuttu

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırında ABD tarafından gözaltında tutulan 8 yaşındaki çocuğun ölümünden Demokratlar'ı sorumlu tuttu.

Orta Amerika'dan gelerek Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla geçen ve sınırda gözaltına alınan ikinci çocuğun da hayatını kaybetmesi ABD'de tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, gözaltındaki göçmenlerin maruz kaldığı kötü koşullara yönelik eleştiriler üzerine Demokratları suçlayarak kendini savundu.

"ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNDEN DEMOKRATLAR'IN ACINASI POLİTİKALARI SORUMLUDUR"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, "Sınırda çocukların veya başka herhangi birinin ölümünden Demokratlar ve onların, insanlara bu ülkeye yasadışı yollarla girebileceklerini düşünerek uzun bir yol katetmesine olanak tanıyan acınası göçmen politikaları sorumludur. Bir duvarımız olsaydı giremezlerdi. Denemeyeceklerdi bile." ifadelerini kullandı.

Trump, sınırda ölen iki çocuğa ilişkin, "Söz konusu iki çocuk da Sınır Devriye Birliklerine teslim edilmeden önce de hastaydı. Ölen kızın babası onların (Sınır Devriye Birliklerinin) suçu olmadığını, kızına günlerce su vermediğini söyledi. Sınır Devriye Birliklerinin bir duvara ihtiyacı var ve bu son bulacak." paylaşımında bulundu.

Geçen hafta ailesiyle Guatemala'dan gelerek yasa dışı yollarla ABD'ye geçen 8 yaşındaki bir erkek çocuk, New Mexico eyaletindeki Alamogordo bölgesinde dün sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Soğuk algınlığı ve ateş teşhisi konularak taburcu edilen çocuk günün ilerleyen saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti ile tekrar hastaneye kaldırılmış ve kısa süre sonra yaşamını yitirmişti.

Önceki hafta ise, Guatemala'dan gelen 7 yaşındaki bir kız çocuk da gözaltındayken hayatını kaybetmişti. Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KONVOYU

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.

ABD'li sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

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