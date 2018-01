Trump: DEAŞ’tan ‘neredeyse’ yüzde 100’ünü geri aldık

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) oturuma katıldı. Oturumda konuşan Trump, Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan toprakların neredeyse tamamının geri alındığını söyledi. Trump, terörizm söz konusu olduğunda ABD’yi korumak için gereken her şeyi yapacaklarını da sözlerine ekledi. Dünya Ekonomik Forumu’nun son gününde konuşma yapan Trump, DEAŞ karşıtı koalisyonun sahadaki durumunu aktarırken şu ifadelere yer verdi: “Koalisyon, bu katiller tarafından Irak’ta ve Suriye’de ele geçirilmiş toprakların neredeyse yüzde yüzünü geri aldı. Hala verilecek mücadeleler ve kazanımlarımızı sağlamlaştırmak için yapılacak işler var.”

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, salı günü Orta Fırat Vadisi’nde düzenlenen bir operasyonda 150 DEAŞ militanını etkisiz hale getirdiği bildirilmişti. Operasyonda, ana çatısını terör örgütü PKK’nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) DEAŞ hedeflerinin vurulmasına öncülük ettiği belirtilmişti. DEAŞ’ın çarşamba günü, Afganistan’da ‘Save the Children’ ofisine düzenlediği saldırıyla ilgili olarak da Trump, “Afganistan’ın, sivillere toplu katliam yapan teröristler için yeniden güvenli bir liman haline gelmemesini garantilemek konusunda kararlıyız” dedi.

TRUMP, DAVOS’TAN DA TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump, Davos’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Filistinlileri bir kez daha kızdıran Trump, “Müzakerelere dönmezseniz yardımı keseriz” tehdidini yineledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise sözcüsü aracılığıyla, “ABD, Kudüs kararını değiştirmezse arabulucu olamaz. Kudüs satılık değildir” yanıtını verdi.

İSLAMOFOBİK PAYLAŞIMLAR İÇİN ÖZÜR DİLEDİ





ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı grup Britain First’ün (Önce Britanya) videolarını paylaştığı için özür dilemeye hazır olduğunu söyledi. İngiliz ITV televizyonuna konuşan Trump, kasım ayında videolarını Twitter üzerinden paylaştığı aşırı sağ örgüt Britain First ile ilgili, “Eğer bunların korkunç insanlar, korkunç ve ırkçı insanlar olduğunu söylüyorsanız ve özür dilememi isterseniz, tabii ki özür dilerim” dedi. Britain First hakkında bilgisi olmadığını belirten Trump, “Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bugün de okuduğum pek az şey dışında bilgim yok. Belki bu İngiltere’de büyük bir haber oldu ama ABD’de büyük bir haber değildi” diye konuştu. Donald Trump, “Teröre ait birkaç tasvirleri vardı. Paylaştım. Çünkü terörle mücadeleye inanıyorum. Bu, terörün tasviriydi” dedi. Trump kasımda Twitter’dan Britain First liderlerinden Jayda Fransen’in yayınladığı

3 İslamofobik videoyu paylaşmıştı.