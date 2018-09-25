‘Trump BM’de’ alarmı
ABD Başkanı Trump bugün geç saatlerde BM Genel Kurulu’nda konuşacak, yarın ise BM Güvenlik Konseyi’nde İran oturumunu yönetecek. Trump’ın konuşmasının dünya kamuoyunu tedirgin ettiği belirtiliyor.
Almanya merkezli haber sitesi Spiegel Online, ABD Başkanı Trump’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın dünya kamuyonu ‘korkuttuğunu’ yazdı. Spiegel, geçen yılki genel kurulda, ‘Önce Amerika’ doktrinini dayattığı konuşmasıyla dünyayı şoke eden Trump’ın bu yıl ‘daha kontrolsüz’ bir tavır içinde olabileceği yorumunda bulundu. Trump’ın geçen yıl yaptığı konuşma ile kendi ‘seçmen tabanını’ memnun etmeyi hedeflediği hatırlatılırken, “Trump daha kontrolsüz bir hale geldi, 2017’deki BM konuşmasının ardından ABD dünya genelinden daha izole bir hal aldı. Trump, sözlerini, ya da buna tehditler de denebilir, yerine getirmeyi başardı” ifadesi kullanıldı. Konuşmasını bugün geç saatlerde yapması beklenen Trump’ın bu yılki NATO ve G-7 zirvelerinde yarattığı krizler hatırlatılırken, 13 sene önceki konuşmasında BM’yi ‘geçersiz’ bir kurum olarak niteleyen Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ABD Başkanı üzerindeki etkisine değinildi.
İRAN OTURUMUNU YÖNETECEK
Öte yandan Trump, yarın dönem başkanı olarak BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak İran oturumunu yönetecek. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ay başında, oturumun Trump tarafından yönetileceğini açıklayarak, ABD’nin ‘İran oturumuna’ özel bir önem verdiğini ‘belli etmişti.’
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Trump’ın talep gelmesi durumunda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini açıklamıştı. Ruhani, BM toplantılarına katılmak için hâlihazırda New York’ta bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle