Trump BM toplantısında konuştu
ABD Başkanı Donald Trump katıldığı BM toplantısında 'Uluslararası uyuşturucu problemi’ hakkında konuşma gerçekleştirdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Newyork’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinde katıldığı ikinci toplantıda 'Uluslararası uyuşturucu problemi' hakkında bir konuşma yaptı. Trump konuşmasında tüm dünya liderlerine konu hakkında harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.
Uyuşturucu probleminin çözülmesi için başta tüketimin azaltılmasını, uyuşturucu tedarikçilerinin önüne geçilmesi yönünde çalışmaların yapılmasını ve uluslararası koordinasyonun sıkılaştırılması gerektiğini belirten Trump, "Bunun yapmamız halinde dünyanın her köşesinden sayısız insanın hayatını kurtarabiliriz. Sayısız derken milyonlarca insanın hayatını kastediyorum" ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan her ülkenin bu çağrıya vereceği cevaptan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Trump, "Buradaki herkese bu önemli konudaki bağlılığı için teşekkür ediyorum” dedi.
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