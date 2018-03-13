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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSon dakika... Tillerson: 31 Mart'a kadar görevimin başındayım
Dünya Son dakika... Tillerson: 31 Mart'a kadar görevimin başındayım
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Dünya
AA
13.03.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

Son dakika... Tillerson: 31 Mart'a kadar görevimin başındayım

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Son dakika... Tillerson: 31 Mart'a kadar görevimin başındayım

ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson basın toplantısı düzenledi. Tillerson, '31 Mart dışişlerindeki son günüm olacak.' açıklamasında bulundu. Tillerson, görevden alındıktan sonra Trump ile telefonda görüştüğünü söyledi. Tillerson, "Suriye'de ve Irak'da yapılması gereken daha çok şey var. Müttefikler olmadan bunları başaramayız. Gururlu bir Amerikalı olarak sivil hayata döneceğim.' dedi.

Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, görevine son verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında duygusal hali dikkati çeken Tillerson, Başkan Trump'ın kendisini bugün öğleden sonra Air Force uçağıyla California'ya giderken aradığını anlattı.

Tillerson, görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini ifade etti.

Bugün içerisinde ise görevini Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devredeceğini kaydeden Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığına atanan John Pompeo'ya yapılacak geçiş süreci için çalışmaları başlatacağını belirtti.

Başkan Trump, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini duyurmuştu.

Trump daha sonra Air Force uçağıyla California'ya gitmeden önce Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada Tillerson'la bazı konularda sorunlar yaşadıklarını ve Pompeo'nun göreve geleceğini söylemişti.

Trump Tillersonı neden görevden aldığını açıkladı
Trump Tillerson'ı neden görevden aldığını açıkladı
 

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