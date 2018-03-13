Son dakika... Trump Tillerson'ı neden görevden aldığını açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 19 Mart’ta Washington’a gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Rex Tillerson ile görüşecekti. Tillerson’ın görevden alınması nedeniyle Çavuşoğlu’nun bu ziyaretinin ertelenmesi gündeme gelebilir. Öte yandan, Trump Tillerson'ı görevden aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, bu kararı tek başına aldığını belirterek, Tillerson’ın artık daha mutlu olacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile daha uyumlu çalışacaklarını söyleyerek, “Benim de dışişleri bakanından istediğim tam bu” diye konuştu.
Trump Tillerson'ı görevden aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, Tillerson ile özellik İran konusunda anlaşmazlık bulunduğunu söyledi.
Trump'ın basına yaptığı ilk açıklamada bir gazeteciyle ABD Başkanı arasında bu diyalog yaşandı...
Gazeteci: Tillerson’ı size moron dediği için mi kovdunuz?
Trump: Ne?
Gazeteci: Tillerson’ı size moron dediği için mi kovdunuz?
Trump: Bir daha söyleyin.
Gazeteci: Neden şimdi?
Trump: Kendisinin aklına saygı duyuyorum. Beraber içinden geçtiğimiz sürece saygı duyuyorum. İyi bir ilişkimiz ve kimyamız var. İnsanlar niye anlaşırsa o yüzden…ben daha ilk günden Mike Pompeo ile iyi anlaştım…açıkçası Rex ile de anlaşıyorum. Rex’e iyi şeyler diliyorum. Çok mutlu olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığı hizmet için teşekkür ediyorum ama en başran beri Mike ile çok iyi bir kimya yakaladık.
İRAN VE KUZEY KORE İLİŞKİLERİ BOZDU
ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı farklı uçlara savuran iki temel konu İran ve Kuzey Kore oldu. Tillerson, İran’la nükleer anlaşmanın devamından yana tavır koyarak Trump'ı karşısına aldı. Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u ‘ateş ve gazap’ ile tehdit ederken Tillerson diplomasiyi işletme yönünde net tavır koydu.
Trump, Kuzey Kore liderini kastederek ‘Küçük Roket Adam ile müzakereyle vakit harcıyorsun’ tweetiyle Dışişleri Bakanı’nın hem kamuoyu hem de kendi kurumu içindeki karizmasını çizdi.
Arka arkaya gelen bu vakalar nedeniyle 2017’nin kasım aralık aylarından itibaren Washington’da Tillerson’ın gidici olduğu konuşulmaya başlandı.
TILLERSON TWITTER'DAN ÖĞRENDİ
Tillerson'ın görevden alındığını Twitter üzerinden öğrendiği ortaya çıktı. AFP'nin aktardığına göre, Tillerson 'görevden alınma nedeni' hakkında bilgi sahibi değil.
Tillerson’ın gidişi Ankara için de kötü haber. Trump yönetiminin Türkiye ile Suriye krizini çözmek için bizzat devreye giren ismi Tillerson olmuştu. Ankara’da şubat ayındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye tercümansız ve not alan kimse olmadan girerek kendi kurumu içinde tepki çekmişti.
Tillerson’ın Ankara’da verdiği mesajların ve başlattığı uzlaşma sürecinin ne ölçüde diğer kritik kurumlarla koordinasyon içinde başlatıldığı Washington’da en sık sorulan soruydu. Dahası Tillerson’dan 4 gün önce İstanbul’da Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’in de gidici olduğu konuşuluyor.
McMaster, Türkiye ziyaretinin hemen ardından gittiği Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği yönünde bir şüphesi olmadığını söyleyerek Trump’ın oklarını üzerine çekmişti. O günden beri Trump’ın McMaster’a Pentagon çatısı altında yeni bir görev aradığı iddia ediliyor.
19 MART'TA ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEKTİ
Tillerson’ın ardından McMaster da giderse Türkiye ile krizi çözmek için bizzat devreye giren iki kilit isim oyun dışında kalmış olacak. Bu tabloda ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye konusunda daha da güçlü bir pozisyon elde etmesi muhtemel senaryo. Dahası Pompeo’nun Türkiye’nin İran ve Rusya ile ilişkileri konusunda şahin bir çizgide olduğu biliniyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19 Mart’ta Washington’a gelerek Tillerson ile görüşecekti. Tillerson’ın görevden alınması nedeniyle Çavuşoğlu’nun bu ziyaretinin ertelenmesi gündeme gelebilir.
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