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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSon dakika... Trump Tillerson'ı neden görevden aldığını açıkladı
Dünya Son dakika... Trump Tillerson'ı neden görevden aldığını açıkladı
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Sıradaki Haber:Yeni CIA Başkanı işkenceyle suçlanmıştı

Dünya
WASHINGTON
13.03.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

Son dakika... Trump Tillerson'ı neden görevden aldığını açıkladı

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Son dakika... Trump Tillerson'ı neden görevden aldığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 19 Mart’ta Washington’a gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Rex Tillerson ile görüşecekti. Tillerson’ın görevden alınması nedeniyle Çavuşoğlu’nun bu ziyaretinin ertelenmesi gündeme gelebilir. Öte yandan, Trump Tillerson'ı görevden aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, bu kararı tek başına aldığını belirterek, Tillerson’ın artık daha mutlu olacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile daha uyumlu çalışacaklarını söyleyerek, “Benim de dışişleri bakanından istediğim tam bu” diye konuştu.

Trump Tillerson'ı görevden aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, Tillerson ile özellik İran konusunda anlaşmazlık bulunduğunu söyledi.

Trump'ın basına yaptığı ilk açıklamada bir gazeteciyle ABD Başkanı arasında bu diyalog yaşandı...

Gazeteci: Tillerson’ı size moron dediği için mi kovdunuz? 

Trump: Ne?

Gazeteci: Tillerson’ı size moron dediği için mi kovdunuz? 

Trump: Bir daha söyleyin. 

Gazeteci: Neden şimdi? 

Trump: Kendisinin aklına saygı duyuyorum. Beraber içinden geçtiğimiz sürece saygı duyuyorum. İyi bir ilişkimiz ve kimyamız var. İnsanlar niye anlaşırsa o yüzden…ben daha ilk günden Mike Pompeo ile iyi anlaştım…açıkçası Rex ile de anlaşıyorum. Rex’e iyi şeyler diliyorum. Çok mutlu olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığı hizmet için teşekkür ediyorum ama en başran beri Mike ile çok iyi bir kimya yakaladık. 

İRAN VE KUZEY KORE İLİŞKİLERİ BOZDU

ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı farklı uçlara savuran iki temel konu İran ve Kuzey Kore oldu. Tillerson, İran’la nükleer anlaşmanın devamından yana tavır koyarak Trump'ı karşısına aldı. Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u ‘ateş ve gazap’ ile tehdit ederken Tillerson diplomasiyi işletme yönünde net tavır koydu.

Trump, Kuzey Kore liderini kastederek ‘Küçük Roket Adam ile müzakereyle vakit harcıyorsun’ tweetiyle Dışişleri Bakanı’nın hem kamuoyu hem de kendi kurumu içindeki karizmasını çizdi.

Arka arkaya gelen bu vakalar nedeniyle 2017’nin kasım aralık aylarından itibaren Washington’da Tillerson’ın gidici olduğu konuşulmaya başlandı. 

TILLERSON TWITTER'DAN ÖĞRENDİ

Tillerson'ın görevden alındığını Twitter üzerinden öğrendiği ortaya çıktı. AFP'nin aktardığına göre, Tillerson 'görevden alınma nedeni' hakkında bilgi sahibi değil. 

Son dakika Trump en kritik bakanını görevden aldı
Son dakika! Trump en kritik bakanını görevden aldı

Tillerson’ın gidişi Ankara için de kötü haber. Trump yönetiminin Türkiye ile Suriye krizini çözmek için bizzat devreye giren ismi Tillerson olmuştu. Ankara’da şubat ayındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye tercümansız ve not alan kimse olmadan girerek kendi kurumu içinde tepki çekmişti.

Tillerson’ın Ankara’da verdiği mesajların ve başlattığı uzlaşma sürecinin ne ölçüde diğer kritik kurumlarla koordinasyon içinde başlatıldığı Washington’da en sık sorulan soruydu. Dahası Tillerson’dan 4 gün önce İstanbul’da Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’in de gidici olduğu konuşuluyor.

ABDnin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo kimdir
ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo kimdir?

McMaster, Türkiye ziyaretinin hemen ardından gittiği Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği yönünde bir şüphesi olmadığını söyleyerek Trump’ın oklarını üzerine çekmişti. O günden beri Trump’ın McMaster’a Pentagon çatısı altında yeni bir görev aradığı iddia ediliyor. 

Gina Haspel ABD tarihinde ilk kadın CIA direktörü oldu
Gina Haspel ABD tarihinde ilk kadın CIA direktörü oldu
Yeni CIA Başkanı işkenceyle suçlanmıştı
Yeni CIA Başkanı işkenceyle suçlanmıştı

19 MART'TA ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEKTİ

Tillerson’ın ardından McMaster da giderse Türkiye ile krizi çözmek için bizzat devreye giren iki kilit isim oyun dışında kalmış olacak. Bu tabloda ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye konusunda daha da güçlü bir pozisyon elde etmesi muhtemel senaryo. Dahası Pompeo’nun Türkiye’nin İran ve Rusya ile ilişkileri konusunda şahin bir çizgide olduğu biliniyor. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19 Mart’ta Washington’a gelerek Tillerson ile görüşecekti. Tillerson’ın görevden alınması nedeniyle Çavuşoğlu’nun bu ziyaretinin ertelenmesi gündeme gelebilir.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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