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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriTerör örgütü PKK/YPG'ye güvence verildi mi? ABD'den o soruya yanıt...
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Dünya
AA
18.09.2019 - 20:58, Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK/YPG'ye güvence verildi mi? ABD'den o soruya yanıt...

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Terör örgütü PKK/YPG'ye güvence verildi mi? ABD'den o soruya yanıt...

ABD DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, terör örgütü YPG/PKK'nın bazı siperlerini yıkmasının ardından ABD'nin, Türkiye'ye karşı örgüte herhangi bir güvence verip vermediğine ilişkin bir soru üzerine değerlendirmede bulundu. Maier, Suriye'de Türkiye ile ABD'nin güvenli bölge konusunda mutabık kaldığı alanda, halen terör örgütü YPG/PKK unsurlarının bulunduğunu ve örgütün siperlerini yıkmasının o alanın müdahaleye açık olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Maier, Pentagon'da düzenlenen brifingde, Türkiye ile ABD arasındaki, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Bölgedeki ortak çalışmalara değinen Maier, iki ülke güvenlik güçlerinin havadan ve karadan devriye faaliyetlerine devam edeceğine dikkati çekti.

Şu anda devriye operasyonlarının Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini kapsadığını ifade eden Maier, güvenli bölgenin uzunluk ve derinliği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

"YPG/PKK HÂLEN O BÖLGEDE"

Terör örgütü YPG'nin halen iki ülkenin üzerinde mutabık kaldığı alanda varlığını sürdürüp sürdürmediği ve bölgedeki paravan konseylerde örgüt mensuplarının yer alıp almadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Maier, yönetişim unsurlarının, konsey ve çeşitli güçlerin, o alanda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Paravan konseylerde terör örgütü YPG/PKK mensuplarının varlığı sorusuna yanıt vermeyeceğini belirten Maier, şöyle devam etti:

"Bizim şu anda yapma konusunda kararlı olduğumuz şey YPG'nin oradan çıkarılması ve bunun nihayetinde bir güvenlik boşluğuna yol açmamasını sağlamaktır. Dolayısıyla orada YPG'li olmayan diğer güçler var. Bunlar kalıcı güvenlik mekanizmasının parçası olacaklar. Bu da nihayetinde orada daha fazla askeri güç gerektirebilir ki bunu Türkiye ve diğerleri ile çözmemiz gerekecek."

ABD'nin, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile Suriye'nin kuzeyinde devriye operasyonları da gerçekleştirdiğini teyit eden Maier, ABD'nin örgütle, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında ortaklığının devam ettiğini kaydetti.

Maier, terör örgütü YPG'nin bölgedeki varlığına ilişkin ise "Güvenlik gücü olarak o alanda halen YPG unsurları var." dedi.

ABD, SİLAH VE EKİPMAN DESTEĞİNE DEVAM EDİYOR

ABD'nin halen SDG adı altında terör örgütü YPG/PKK'ya silah verip vermediğine ilişkin bir soruya Maier, "SDG'ye faaliyetlere uygun silah ve ekipman sağlamaya devam ediyoruz, ancak bunlar spesifik olarak DEAŞ ile mücadeleye yöneliktir." yanıtını verdi.

Bu konuda şeffaf olduklarını savunan Maier, sağlanan ekipman ve silahlara ilişkin bilgileri her ay Türkiye ile paylaştıklarını aktardı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YA GÜVENCE

Maier, terör örgütü YPG/PKK'nın bazı siperlerini yıkmasının ardından ABD'nin, Türkiye'ye karşı örgüte herhangi bir güvence verip vermediğine ilişkin bir soru üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Güvenlik mekanizmasının temel amacı, hem Türkiye ile müşterek bir çalışma vasıtasıyla onların güvenlik kaygılarını çözmek, hem de SDG'nin güvenliğini sağlamaktır. Bizim onlarla (SDG) ilişkimizin geçmişi de orada amacımızın DEAŞ ile mücadele olduğunu onlara yeni riskler getirmek olmadığını gösteriyor. Bununla şunu kastediyorum, siperlerin kaldırılması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki halkın daha az güvende olduğu anlamına gelmemeli. Çünkü Türkiye ile çalışırken, Türkiye'nin Suriye'ye girme fikrinin önemli ölçüde gerilediği konusunda ikna olduk."

TÜRKİYE İLE ABD MUTABAKATININ SONRAKİ ADIMI

Güvenli bölge mutabakatının bir sonraki adımının ne olacağına ilişkin bir soruyu ise Maier, "Şu anda bu sürecin ilk günlerinde sayılırız. Ağustos sonundan bu yana uygulanmaya başladı. Burada kullanacağım ifade, (sonraki adım olarak) yaptığımız faaliyetleri daha da yoğunlaştırmak olacak diyebilirim. Bu alanda zaten 5 hava keşif uçuşu, müşterek devriyeler, siperlerin yıkılması gibi birçok askeri faaliyet gerçekleştirdik. Bu zaman alacak bir süreç, dolayısıyla aşağı yukarı aynı şeyleri göreceksiniz." diye yanıtladı.

Ankara ile Washington arasında bu anlaşma konusunda bir güven sorunu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Maier, Türkiye'nin, 70 yıldan uzun süredir ABD ile müttefiklik ilişkisi içinde bulunduğunu belirterek, bu süreçte iki ülkenin karşılıklı güvene dair oldukça deneyimli olduğunu dile getirdi.

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