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    'Terör' çadırı: Yine ortaya çıktılar... Polis seyretti

    BERLİN(AA)
    05.02.2018 - 19:27 | Son Güncelleme:

    Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'deki Federal Meclis (Bundestag) önünde çadır açarak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı propaganda yaptı.

    Terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'de Federal Meclis (Bundestag) önünde çadır açarak propaganda yaptı

    Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan terörist başı Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.

    Terör çadırı: Yine ortaya çıktılar... Polis seyretti

     

    TÜRKİYE KARŞITI BROŞÜRLER DAĞITILDI

    Alman Meclisinde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü. Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere Türkiye karşıtı broşürler dağıtıldı.

    Terör çadırı: Yine ortaya çıktılar... Polis seyretti

    PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti 

    Etiketler: almanya , pyd , terör örgütü , çadır
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