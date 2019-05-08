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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: EPA - EFE
08.05.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Temyiz mahkemesinden Trump'ın göçmen kararına onay

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Temyiz mahkemesinden Trump'ın göçmen kararına onay

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika'da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar verdi.

ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, San Francisco'daki bir mahkemenin verdiği kararı bozarak, Trump yönetiminin göç mahkemesindeki işlemleri süren mültecileri sınır dışında bekletmesinin kanuna aykırı olmadığına hükmetti.

Karar, Trump'ın Meksika sınırından gelen göçmenleri iltica işlemleri tamamlanana dek sınır dışında tutmaya yönelik politikasına geçici meşruiyet kazandırıyor.

Karara Yüksek Mahkemede itiraz yolu açık bulunuyor.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KONVOYU

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu Meksika topraklarında ilerleyerek Aralık 2018'de kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

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