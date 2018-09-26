Tel Rıfat’ta YPG ile ÖSO çatışıyor
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki muhaliflere taciz atışlarını hızlandırdı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre muhaliflerin karşılık vermesi üzerine çatışmalar yaşanıyor.
YPG/PKK, iki yıl önce Afrin’den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hedeflerine taciz atışları yapıyor. Tel Rıfat’ın karşısındaki Mare’de konuşlu ÖSO’nun karşılık vermesi üzerine Azez-Mare hattında başlayan çatışmalar, üç gündür sürüyor. YPG/PKK, bu hattaki yerleşimlere havan topu saldırıları da yapıyor. Çatışmalar halihazırda düşük yoğunluklu sürüyor. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları da havan topu saldırılarına obüs atışlarıyla karşılık verdi. Bu arada TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinin YPG/PKK ile olan cephe hatlarını da güçlendirdi. Halihazırda Tel Rıfat ilçesinde 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Ancak bunların yalnızca 700-800 kadarı Tel Rıfat’ın yerlisi olan Araplardan oluşuyor.
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