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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
03.01.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına tepki

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Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına tepki

Tayvan lideri Tsai Ing-wen Çin’in “tek ülke iki sistem” söylemiyle yaptığı birleşme çağrısına tepki göstererek, "Tayvan tek ülke iki sistem formülünü asla kabul etmeyecek. Tayvan halkının çoğunluğu Pekin tarafından tasarlanan bu yaklaşıma ciddi şekilde karşı çıkıyor." dedi.

Focus Taiwan’ın haberine göre, Tsai başkent Taipei’de yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Tayvan’a yönelik “ birleşme” çağrısına ilişkin, "Tayvan tek ülke iki sistem formülünü asla kabul etmeyecek. Tayvan halkının çoğunluğu Pekin tarafından tasarlanan bu yaklaşıma ciddi şekilde karşı çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

İki tarafın "Tek Çin" konusunda fikir birliğine vardığı 1992 konsensüsünü de asla kabul etmediklerini belirten Tayvan lideri Tsai, "Bu konuda asıl neden konsensüsteki 'Tek Çin' prensibinin Pekin hükümeti tarafından tek ülke iki sistem anlayışına göre formüle edilmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan ile yeniden birleşmenin "Hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim” olduğunu vurgulayarak, yeniden birleşme çağrısı yapmıştı.

Yeniden birleşme gerçekleştikten sonra Çin’in egemenliği altında Tayvan’ın yaşam tarzı, sosyal sistemi, özel mülkleri, dini inançları, yasal hakları, Tayvan’ın çıkarlarına tamamen saygı duyulacağını ifade eden Şi, “Hepimiz aynı aileyiz." sözleriyle Tayvan’ın, Çin’in iç işleri olduğunu savunmuştu.
Çin lideri Şi, "Çinlinin Çinliyle kavga etmeyeceğini” ancak güç kullanmayı bir kenara bırakma sözünü veremeyeceklerini, tüm gerekli önlemleri alma opsiyonunun korunacağını bildirmişti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen salı günü Pekin hükümetine Tayvan’ın varlığına ve Tayvan halkının “özgür ve demokratik" bir sistemde yaşama tercihine saygı duyması çağrısı yapmıştı.
Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

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