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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
09.05.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Tayland'da deng humması alarmı

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Tayland'da deng humması alarmı

Tayland'da ülke genelinde ocak-nisan döneminde deng hummasından 27 kişinin ölmesi üzerine hükümet, vakaların yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu senenin ilk 4 ayında deng hummasından ölen sayısının, son 5 yılın en yüksek rakamı olduğu belirtildi.     

Bakanlık, 1 Ocak'tan mayıs başına kadar ülke genelinde, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin deng humması vakasına rastlandığını ve bu rakamın yıl sonuna kadar 95 bine çıkabileceği tahmininde bulunduklarını ifade etti.     

Alınan tedbirler kapsamında deng virüsü taşıyan sivrisineklerin olduğu yerlerde ilaçlamaların artacağı ve hastanelerdeki acil servis hizmetlerinin geliştirileceği kaydedildi.     

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.     

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.       

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