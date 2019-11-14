Tatar’a Interpol’den ‘temiz’ belgesi
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, hakkında çıkan ‘İngiltere’de aranıyor, yurtdışına çıkamaz, Cumhurbaşkanı adayı da olamaz’ iddialarına emniyetten alınan ‘Aranmıyor’ belgesiyle yanıt verdi. KKTC emniyeti, Tatar’ın talebiyle Türkiye emniyetine sordu, ‘temiz’ cevabını aldı.
Tatar, KKTC’de nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori adayları arasında gösteriliyor. Tatar henüz adaylığını ilan etmedi, ancak muhalifleri Tatar hakkında bir süredir, “İngiltere’de batan Asil Nadir’in şirketinde mali işler yöneticisiydi, İngiltere Interpol üzerinden arıyor, Türkiye dışındaki ülkelere gidemiyor, bu nedenle cumhurbaşkanı adayı olamaz” iddialarında bulunuyordu.
KKTC Emniyet Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu raporunda, “Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığınızın bulunmadığı, keza Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’ndan da şahsınızla ilgili bir soruşturma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair genel müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir, arz ederim” ifadelerini kullandı.
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