Taşeron kiralık katil zinciri
ÇİN’in Guangşi eyaletinde 2013’te Tan Youhui isimli iş insanının rakibini öldürmek için tuttuğu kiralık katilin işi bir başka kiralık katile sevk etmesinin ardından sırasıyla 5 kiralık katile devredilen “adam öldürme girişimi” davası sonuca bağlandı.
İş insanı 5 yıl, kiralık katiller de 2 ile 3 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı. Plan son kiralık katilin, kurban adayına “sahte bir ölüm” teklifinde bulunmasının ardından suya düşmüştü. İş insanı 282 bin dolar (1.7 milyon TL) ücret karşılığında ilk kiralık katili tutmuş, periyodik olarak düşen ücretin sonucunda görevi devralan 5. kiralık katil de kurban adayıyla buluşup sahte ölüm planlamıştı.
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