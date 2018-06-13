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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
13.06.2018 - 07:06, Son Güncelleme:

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi

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Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi

68 yıl önceki Kore Savaşı’ndan beri dün ilk kez bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri bir zirvede bir araya geldi. ABD Başkanı Trump, Washington’ın ‘Kuzey Kore ile yeni bir sayfaya hazır olduğunu’ söyledi. Güney Kore, Singapur’daki tarihi zirveyi alkışlarken, Kuzey Kore’nin müttefiki Çin, Pyongyang’a yönelik yaptırımların kalkmasını istedi, İran ise ‘Trump ile anlaşma yapılamayacağını’ savundu.Tarihi anlaşmadan hemen önce değiştirilen kalem ise gözlerden kaçmadı. Masanın Kim Yong’un oturacağı bölüme bir Kuzey Koreli görevli eldiveniyle parlattığı bir dolmakalem bıraktı. Ancak Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jung imzadan önce atılarak kendi dolmakalemini verdi ve diğerini ceketinin cebine koydu.

Kuzey Kore’nin nükleer bomba ve kıtalararası füze denemelerinden ötürü, geçen yılın sonunda nükleer bir savaşın eşiğine kadar gelen ABD ve Kuzey Kore’nin liderlerinin beklenen görüşmesi Singapur’da gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Singapur’un Sentosa Adası’ndaki Capella Otel’de bir araya gelerek el sıkıştı. Liderler sadece tercümanlarının katıldığı 38 dakikalık baş başa görüşmenin ardından 2 saat süren heyetler arası görüşmelere geçtiler. Toplam 5 saat süren zirve, Trump ve Kim’in ortak deklerasyonu imzalamasıyla sona erdi.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi
‘GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKECEĞİZ’

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre Jong-un, imza töreninde “Burada tarihi bir buluşmaya tanık oluyorsunuz. Geçmişi geride bırakmaya karar verdik. Dünya büyük değişime tanık olacak” dedi.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi
‘ROKET ADAM’A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

İki ülkenin devlet başkanları, Kore savaşının ateşkes ile sona erdiği 1953 yılından bu yana ilk defa resmi olarak bir araya geldi. Geçen yıl nükleer kriz doruğa çıktığında birbirlere hakaret yağdıran iki lider Singapur’da övgüleri tercih etti. Tweet’lerinde Kuzey Kore liderinden “Roket Adam” olarak söz eden ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un hakkında bu kez, “Çok değerli, akıllı bir müzakereci”, “Büyük bir kişilik”, “Çok yetenekli bir adam” gibi ifadeler kullandı. Trump, Kim ile görüşmelerinin “yapıcı ve verimli” geçtiğini belirterek, “Kendisiyle aramda kısa sürede çok özel bir bağ oluştu” dedi. Kim ile daha birçok kez buluşmak üzere anlaştığını da aktaran Trump, Kim’i uygun bir zamanda Washington’a da davet edeceğini belirtti.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi
‘BİLİMKURGU SANACAKLAR’

Kim ise tercümanı aracılığıyla, “Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik. Görüşmeye açık fikirlerle geldik” ifadelerini kullandı. “Birçok insan bunun bir tür bilimkurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek. Geçmiş, vücudumuzda bir zincir gibi, eski önyargılar ve davranışlar engeller gibi üzerimizdeydi. Ancak, bütün bunları aştık ve şu an buradayız” dedi.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi
TRUMP’TAN ANLAMLI YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 65 dakika süren basın toplantısında Trump, ABD medyasında Kim ile buluşmayı kabul etmesine yönelik eleştirilere de anlamlı bir yanıt verdi. Trump, bu eleştirileri hatırlatan ve “Kendinizi Kim ile denk konumda görüyor musunuz?” sorusunu yönelten gazeteciye, “Ben bu duruma bu gözle bakmıyorum. Dünyanın da güvenli bir yer haline gelmesi için her şeyi yaparım. Eğer Başkan Kim ile görüşmem 30 milyon insanın veya daha fazlasının canını kurtaracaksa ben de sahneye çıkar, Singapur’a memnuniyetle seyahat ederim” diye yanıt verdi. Beyaz Saray’a sunulan bir raporda, Kore’de bir nükleer savaş çıkması halinde 20-30 milyon kişinin ölebileceği belirtilmişti.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi
‘O PLAJA VİLLA YAPTIĞINI DÜŞÜN KİM!’

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısına bir videoyla başladı. ‘Hollywood tarzı aksiyon filmi fragmanı’ kurgusunu taşıyan 4 dakikalık videonun bir karesinde Kuzey Kore’nin bir tatbikattaki bombardımanı yer aldı. Trump, videoyu burada durdurup, “Başkan Kim’in tabletten bu kumsala bakmasını ve villalar olduğunu düşünmesini istedim. Elmakçı gözüyle bakmasını istedim” dedi.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi
KALEM NİYE DEĞİŞTİ?

Tarihi anlaşmanın imzalanmasından önce masanın Kim Yong’un oturacağı bölüme bir Kuzey Koreli görevli eldiveniyle parlattığı bir dolmakalem bıraktı. Ancak Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jung imzadan önce atılarak kendi dolmakalemini verdi ve diğerini ceketinin cebine koydu.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi

TRUMP 'UMARIM BİZİ İNCE GÖSTERİRSİNİZ' DEDİ, KIM BU ESPRİDEN HOŞLANMADI

Fotoğraf çekiminde Trump “Umarım bizi yakışıklı ve ince gösterirsiniz” diye espri yaptı. Kim’in bu espriden hoşlanmadığı gözlendi.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi
‘KİM’İN AMERİKAN TRUMP’IN ALABROS’

Ünlülerin berberi olarak tanınan Şükrü Dudu, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un saç kesimini yorumladı. Dudu, “Trump’ın saç kesimi alabros model. Kim’inki ise ‘Amerikan’ dediğimiz tarz. Aslında tam tersi olmalıydı” dedi. Dudu, “Trump’ın saçını Amerikan tarzı kesmek isterdim” diye ekledi.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi
MAKAM ARACI ŞOVU

ABD Başkanı Donald Trump, öğle yemeğinden sonra Kim Jong-un ile otel dışına çıkıp ona 2 milyon dolar değerindeki ‘Canavar’ lakaplı başkanlık makam aracının içini gösterdi. Kapının önündeki limuzinin yanına kadar gelen ve aracın içine bir süre bakan ikili daha sonra geri dönerek sohbetlerine devam etti. Trump’ın hevesli tavrının yanında Kim Jong-un’un araca fazla yaklaşmaması dikkat çekti. Dünyanın en güvenli araçlarından biri olan ‘Canavar’ 8 ton ağırlığında. Otomobilin kapıları, 20 santimetre kalınlığında zırhtan oluşuyor. Aracın gövdesi ise 15 santimlik zırhla kaplı.

Tarihi buluşmada çok ilginç detay... Kız kardeşi aniden araya girdi

TRUMP’A BİFTEK, KİM’E ÇİĞ AHTAPOT

Liderlerin öğle yemeğinde her iki tarafı da memnun edecek seçenekler vardı. Singapurlu aşçılar, tarihi zirve için liderlerin ağız tadına uygun karma bir mönü hazırladı. Başlangıçta Başkan Trump’a avokado salatalı jumbo karides kokteyli, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ise Kuzey Kore mutfağının gözdelerinden “Kerabu’ adındaki yeşil mangolu çiğ ahtapot yemeği ve ‘Oiseon’ adı verilen hıyar dolması sunuldu. Ana yemekte Trump’a sebze garnitürlü biftek, Kim’e ise “Daegu Jorim” adı verilen soya fasulyeli morina balığı yemeği ikram edildi. Tatlı olarak ise dondurma, bitter çikolata ve çeşitli tatlılar sunuldu.

Alkış ve şüphe... ABD ve Kuzey Kore liderleri buluştu
Alkış ve şüphe... ABD ve Kuzey Kore liderleri buluştu
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