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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.06.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Tankerlere yönelik saldırının yakınlarında İran donanmasına ait gemi iddiası

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Tankerlere yönelik saldırının yakınlarında İran donanmasına ait gemi iddiası

Seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit ettiği öne sürüldü.

Umman Körfezi'nde dün seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürdü.

Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti.

Katada, ABD'nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialarıyla ilgili de "Yanlış." ifadesini kullandı.

Tankerin ilk darbeyi makine dairesinin yakınına aldığını ifade eden Katada, ardından gelen ikinci darbenin geminin sağ ön tarafında hasara yol açtığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da Umman Körfezi'nde hedef alınan iki yakıt tankerine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD muhrip gemisi “USS Bainbridge"in tankerlerden birinin yakınında bulunmaya devam ettiğine ve muhrip gemisine yönelik bir girişimin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıldı.

Tankerlere yönelik saldırının yakınlarında İran donanmasına ait gemi iddiası

"MENFAATLERİMİZİ KORUMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Ayrıca “USS Mason” muhrip gemisinin bölgeye intikal ettiği belirtilen açıklamada, “ABD ve bölgesel ortaklarımız Umman Körfezi'ndeki saldırıya müdahale için yardım ediyor. ABD ve uluslararası toplum olarak serbest dolaşım dahil menfaatlerimizi koruma konusunda kararlıyız.” ifadesi kullanıldı.

İRAN'IN VURULAN TANKERDEN PATLAMAMIŞ MAYINLARI TOPLADIĞI İDDİASI

Öte yandan ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemilerinden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki tankerlere yönelik mayınlı saldırıya ilişkin yaptığı üçüncü açıklamada, Altair tankerinin yerel saatle 06.12’de, Kokuka Courageous tankerinin ise saat 07.00’de ABD Donanmasına yardım çağrısı yaptığı belirtildi.

İki geminin Umman Körfezi'nde birbirinden 10 deniz mili uzaklıkta olduğu ifade edilen açıklamada, o sırada ABD Donanmasına bağlı “USS Bainbridge” muhrip gemisinin Altair tankerine 40 deniz mili uzaklıkta olduğu ve bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yerel saatle 08.09’da bir ABD uçağı DMO’ya ait Hindican sınıfı bir devriye botu ile çok sayıda DMO sürat botunu Altair tankerinin yakınında tespit etti. Saat 09.12’de ise bir ABD uçağı bir sürat botunun Altair tankerinden bir sal çektiğini tespit etti.” ifadesi kullanıldı.

İran botlarının aynı zamanda bölgede tankerdeki mürettebatı kurtaran Hyundai Dubai isimli gemiye yaklaşarak Altair gemisinin mürettebatını kendilerine teslim etmesini istediğine, söz konusu geminin de bu talebe uyduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Amerikan muhrip gemisi Bainbridge’in ise saat 11.05’teki ilk patlamadan sonra Kokuka Courageous tankerini patlamamış limpet mayınlarından dolayı terk ederek Hollanda bandıralı kurtarma römorkörüne geçen 21 kişilik mürettebatı teslim aldığı belirtildi.

Mürettebatın halen ABD muhribinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Yerel saatle 16.10'da ise DMO’ya bağlı Gaşti sınıfı bir devriye botunun, Kokuka Courageous’a yaklaştığı ve tankerden patlamamış limpet mayınlarını topladığı gözlendi ve kayıt altına alındı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Donanması, bu olaylara ait olduğu iddia edilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

POMPEO SALDIRIDAN İRAN'I SORUMLU TUTTU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılardan dolayı İran'ı suçladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: OLANLARI TANIMLAMAK İÇİN ŞÜPHELİ İFADESİ BİLE YETERSİZ KALIR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır."

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade etti.

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç ise şunları söyledi:

"İranlı yetkililer petrol yaptırımlarına karşı Körfez'deki petrol sevkiyatlarına yönelik tehditlerde bulunmuş olsa da İran'ın kendisi için bu kadar önemli bir ziyaret sırasında böyle bir tepki verme ihtimali oldukça zayıf. Bu saldırı, İran'a yönelik baskıların daha da artırılmasını isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın provokatif bir eylemi olabilir. Bu iki ülke ABD-İran arasındaki gerilimin düşmesini istemiyor. Bu iki ülke, Japonya'nın Washington ile Tahran arasındaki tansiyonu düşürmek için üstlendiği girişimi akim bırakmak istiyor."

Tanker mürettebatı: Havada uçan cisimler gördük ve yakınlarda İran donanma gemisi vardı

Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürdü.

Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti.

Katada, ABD'nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialarıyla ilgili de "Yanlış." ifadesini kullandı.

Tankerin ilk darbeyi makine dairesinin yakınına aldığını ifade eden Katada, ardından gelen ikinci darbenin geminin sağ ön tarafında hasara yol açtığını bildirdi.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Türkiye, Umman Körfezi'nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin "uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde, seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem atfettiği" bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN KARA SULARINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAK

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih Suudi, Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Riyad yönetiminin, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yönelik saldırıyla ilgili haberleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Söz konusu tankerlerden birinin ülkenin güneyindeki El-Cubeyl kentinden yüklenen metanol maddesini taşıdığını belirten Falih, ülkesinin bu tür terör saldırını kınadığını ve kara suları ile limanlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını vurguladı.

Saudi Aramco ile Enerji Bakanlığının benzer terör saldırılarına karşı hazırlık seviyesini yükselttiğini kaydeden Falih, uluslararası topluma, uluslararası deniz ulaşımını koruma sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

ARAP ÜLKELERİ SALDIRIYI KINADI

Öte yandan Mısır, Katar ve Kuveyt de Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyı kınadı.

JAPONYA GEMİLERİN SALDIRIYA UĞRADIĞINI DUYURMUŞTU

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Konuya ilişkin, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yarbay Earl Brown, yardım çağrısında bulunan gemilerin "M/V Front Altair" ve "M/V Kokuka Courageous" isimlerini taşıdığını açıklamıştı.

Saldırıda vurulan Kokuka Courageous gemisindeki 21 mürettebatın Amerikan Bainbridge muhribine alındığını belirten Brown, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı P-8 tipi keşif uçağının da bölgede keşif yaptığını kaydetmişti.

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