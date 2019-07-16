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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Takumi Ustaları’nın lüks yatı

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Takumi Ustaları’nın lüks yatı

Japon otomobil üreticisi Lexus, ilk süper lüks yatı LY 650’yi yıl sonunda denize indirmeyi planlıyor.

Özel tekne yapımı konusunda önemli deneyime sahip Amerika’daki Marquis Yachts ile çalışan Lexus, otomobillerinde olduğu gibi yüksek işçilik kalitesini lüks yatına da aktarıyor. El işçiliği konusunda 30 yılın üzerinde deneyime sahip ‘Takumi Ustaları’ bir yat için ilk kez yeteneklerini sergiliyor. 20 metrelik uzunluğa ve 5.7 metrelik genişliğe sahip LY 650, yandan bakıldığında da Lexus otomobillerindeki gibi akıcı tavanı ve arkaya doğru genişleyen tasarımıyla dikkat çekiyor. 3 lüks kamaraya sahip olan yatın fiyatı henüz açıklanmadı.

Takumi Ustaları’nın lüks yatı

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