Takumi Ustaları’nın lüks yatı
Japon otomobil üreticisi Lexus, ilk süper lüks yatı LY 650’yi yıl sonunda denize indirmeyi planlıyor.
Özel tekne yapımı konusunda önemli deneyime sahip Amerika’daki Marquis Yachts ile çalışan Lexus, otomobillerinde olduğu gibi yüksek işçilik kalitesini lüks yatına da aktarıyor. El işçiliği konusunda 30 yılın üzerinde deneyime sahip ‘Takumi Ustaları’ bir yat için ilk kez yeteneklerini sergiliyor. 20 metrelik uzunluğa ve 5.7 metrelik genişliğe sahip LY 650, yandan bakıldığında da Lexus otomobillerindeki gibi akıcı tavanı ve arkaya doğru genişleyen tasarımıyla dikkat çekiyor. 3 lüks kamaraya sahip olan yatın fiyatı henüz açıklanmadı.
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