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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.02.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Tahran Büyükelçisi Örs, Ruhani'ye güven mektubunu sundu

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Tahran Büyükelçisi Örs, Ruhani'ye güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye güven mektubunu sundu.

Örs'ü makamında kabul eden Ruhani, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İran'ın kardeşlik ve dostluğa dayanan tarihi bir geçmişe sahip olduklarını ve iki ülkenin de bölge ve dünya meselelerine yönelik siyasi görüşlerinin birbirine benzediğini belirterek, "İran ile Türkiye bölgede güçlü iki önemli ülke ve terörizme karşı iş birliği içinde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması gerektiğine vurgu yaptığını hatırlatarak, Örs'ün büyükelçiliği döneminde bu hedefe ulaşmaları gerektiğini söyledi.

Örs'e hitaben Ruhani, "Büyükelçi olarak ülkemizin şartlarına ve iki ülke ilişkilerine yakından vakıfsınız. Özel sektörleri birbirine yakınlaştırmalıyız ve bu konuda iyi bir kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

Büyükelçi Örs de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek İran devriminin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Ruhani'ye tebriklerini sundu.

Türk-İran ilişkilerinin başta siyasi, iktisadi ve kültürel olmak üzere her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için elinden gelen çabayı göstereceğini vurgulayan Örs, bölgenin iki güçlü ve kadim ülkesinin iş birliğini artırmak için "canla başla çalışacağını" ifade etti.

Örs, uzun yıllar sonra hayallerini süsleyen böyle bir vazifeye getirilmiş olmaktan büyük heyecan ve onur duyduğunu dile getirdi.

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