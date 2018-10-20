Suudi Arabistan'a o 6 ülke destek verdi
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Filistin ve Yemen'in ardından Cibuti ile Arap kuruluşları da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında aldığı kararlarla ilgili olarak Suudi Arabistan'a ve Kral Selman bin Abdulaziz'e destek mesajı verdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı davasındaki soruşturmaların ilk sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in aldığı karar ve önlemlerin hukukun ilkelerine ve adaletin uygulanmasına uygun olduğu ifade edildi.
BAE haber ajansı WAM da Suudi Arabistan'ın açıklamasını desteklediğini ve Kral Selman'ın kararlarının övgüye değer olduğunu kaydetti.
Haberde Suudi Arabistan Kralının Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili aldığı kararlar övülürken, bu kararların adaletin tesis edilmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağladığı aktarıldı.
Filistin haber ajansı WAFA ise Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi Arabistan'ın adalet ve ilke devleti olarak kalacağını kaydetti.
Yemen hükümeti de Kaşıkçı olayına karışanlardan hesap sorulacak olmasının, ülke içindeki ve dışındaki vatandaşlarının can güvenliğini önceleyen Suudi Arabistan kurumlarının ciddi ve sürekli takibini ve kamuoyuna gerçekleri bildirme konusundaki hassasiyetini yansıttığını dile getirdi.
BİR ÜLKE DAHA KATILDI
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre Cibuti, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda gösterdiği özeni övdü.
İslam İşbirliği Teşkilatı, olaya karışan 18 kişinin tutuklanmasıyla ilgili kararı memnuniyetle karşıladı. Arap Parlamentosu da Suudi Arabistan Kralının, Kaşıkçı olayının sorumlularının yargılanması yönündeki kararından hoşnut olduğunu ifade etti.
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Suudi Arabistan'ın aldığı kararların, kraliyetin gerçeklerin açığa kavuşturulması ve suçluların adalet karşısında hesap vermesi konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle