Son dakika... Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Suudi Arabistan konsolosluk binasında çıkan arbedede öldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ilk kez yayınlandı.
Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü günün sabahına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce Topkapı'da bir ev satın aldığı belirlendi. İşte o evin bulunduğu binada kaydedilen görüntüler A Haber'de yayınlandı.
Görüntülerde, sabaha karşı 04.58'de Cemal Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz'in eve girdiği görülüyor. Daha sonra evden ayrılan Kaşıkçı ve nişanlısı saat 12.17'de tekrar eve giriş yapıyor.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
* Cemal Kaşıkçı, yayınlanan görüntülerden yaklaşık 57 dakika sonra Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giriş yapmıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.
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