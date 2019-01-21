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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.01.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Suriyeli mülteciden federal hükümet çalışanlarına ücretsiz yemek

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Suriyeli mülteciden federal hükümet çalışanlarına ücretsiz yemek

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Suriyeli mülteci Yasin Terou, federal hükümetin kapanması nedeniyle maaşlarını alamayan çalışanlara, restoranında her gün ücretsiz yemek veriyor.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak ABD’nin Tennessee eyaletine yerleşen Suriyeli Yasin Terou, federal hükümet çalışanları için bir kampanya başlattı.

Suriyeli Terou, sahibi olduğu Felafel House adlı restoranda söz konusu kişilere ücretsiz yemek vermeye başladı. Federal hükümet çalışanları, sadece iş yeri kimliğini göstererek Felafel House'da ücretsiz yemek yiyebiliyor.

"KAMPANYA BAŞLATTIK"

AA muhabirine konuşan Terou, kampanyasını "sevgi hareketi" olarak nitelendirdi.

Suriye'de iç savaşın patlak vermesinin ardından 2011'de ABD'ye geldiğini anlatan Terou, 2014'te restoran açtığını aktardı.

Terou, "O dönemde Tennessee'deki insanlar bize çok sevgi gösterdi. (Hükümetin kapanmasının ardından) Biz de gerçekten çok çalışkan ve yardımsever olan bu insanlara yaptıklarının karşılığını vermeyi kararlaştırdık ve bu kampanyayı başlattık." diye konuştu.

Kampanyayı geçen pazartesi başlattığını belirten Terou, "Biz bunu sevgi için yapıyoruz ve sevgiyi hesaplamak istemiyoruz. Ancak bu kampanyadan yararlananların sayısı her geçen gün artıyor. İnsanlar aileleri, çocukları, anne babaları ile gelip bedava yemek yiyebiliyorlar." dedi.

"BİZ DE KARŞILIĞINI VERİYORUZ"

Terou, kampanyasında herhangi bir siyasi amaç gütmediğini dile getirerek, "Biz problemin değil, çözümün tarafındayız. Bu insanlar zamanında bize sevgilerini gösterdi biz de karşılığını veriyoruz. Bu insanların Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmalarının bizim için hiçbir önemi yok." diye konuştu.

"TÜRK HALKI, SURİYELİLERE BÜYÜK BİR YARDIMSEVERLİK VE EV SAHİPLİĞİ GÖSTERDİ"

Çevre halkından çok olumlu tepkiler aldığını vurgulayan Terou, "Bu kampanyaya çok fazla destek aldık. İnsanlar gelip memnuniyetlerini dile getiriyor. Çok güzel geri dönüşler oluyor." ifadelerini kullandı.

Terou, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptığı için Türk halkına da teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Türk halkı, Suriye'deki durum nedeniyle bu ülkeye sığınan insanlara büyük bir yardımseverlik ve ev sahipliği gösterdi. Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimden de benim hikayeme benzer hikayeler duymayı çok istiyorum."

Terou'nun restoranı, Amerikan Reader's Digest dergisi tarafından "Amerika'daki en güzel mekan (Nicest Place in America)" olarak nitelendirilmişti.

ABD'de Trump ile Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar arasında "duvar" anlaşmazlığı dolayısıyla ABD'de federal hükümet 30 gündür kapalı bulunuyor.

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